Homem é encontrado morto dentro de carro em reservatório de água em Brejo Santo; Polícia investiga

Um homem foi encontrado morto em um carro dentro de um reservatório de água, na zona rural de Brejo Santo. O caso de afogamento, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Contudo, de acordo com as primeiras informações, o homem de 32 anos conduzia o carro quando teria perdido o controle do veículo e caído no reservatório de água, localizado em Brejo Santo - Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local.

O caso está sendo conduzido pela Delegacia Regional de Brejo Santo.