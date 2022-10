Autoridades expressam solidariedade após morte de aluno baleado na cabeça em escola de Sobral

Após a confirmação da morte do jovem de apenas 15 anos atingido por um tiro na cabeça disparado por um colega de escola, em Sobral, autoridades políticas se manifestaram expressando "profundo pesar". A governadora do Estado, Izolda Cela, disse em uma de suas redes sociais que recebeu a notícia da morte do estudante Júlio César de Souza Alves "com profundo pesar".

A chefe do executivo estendeu seus sentimentos aos familiares e amigos neste momento ao qual classificou ser "de dor". O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, eleito para o cargo de Senador, também se manifestou em suas redes sociais. "Que Deus conforte a família, amigos, professores e gestores da EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes".

"Neste momento de dor, a EEMTI Prof. Carmosina F. Gomes se solidariza com todos os familiares, amigos e comunidade escolar e expressa as mais sinceras condolências", publicou o perfil da instituição nas redes sociais.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com as assessorias de comunicação das Secretarias da Educação do Município e do Estado. Foi indagado se a reabertura da escola, prevista para a próxima terça-feira, estaria mantido.

A pasta municipal disse não dispor de tal informação. Já a Seduc informou que está colhendo informações sobre o assunto e tão logo tenha uma confirmação esta será divulgada.

Colegas já receberam alta médica

Além de Júlio César, outros dois estudantes foram baleados pelo colega no dia do crime. No entanto, o caso mais grave era o de Júlio. Os outros dois jovens já receberam alta.

O segundo adolescente sofreu um tiro de raspão na nuca e voltou para casa ainda no dia dos disparos. Já o terceiro, alvejado na perna, recebeu alta hospitalar na quinta-feira (6).

Disparos na escola

Um estudante entrou na escola, na última quarta, em posse de uma pistola, e atingiu três colegas. Após o ataque, o adolescente saiu da unidade de ensino e seguiu para casa, onde foi apreendido por policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Conforme o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, o garoto disse em depoimento que a arma usada para atirar nos colegas de sala pertencia ao pai. Porém, a arma é registrada em nome de um atirador esportivo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o garoto revelou, em depoimento, ter premeditado os disparos. O pai do adolescente e também o CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) foram conduzidos à unidade policial de Sobral e prestaram depoimentos.

Investigação em andamento

O inquérito conduzido atualmente pela Polícia Civil do Ceará apura como uma arma de fogo foi parar nas mãos do adolescente. Testemunhas chegaram a dizer que ele falou que o pai era proprietário de uma arma de fogo - fato negado pelo genitor.

O CAC e o pai foram ouvidos na delegacia e liberados após prestarem depoimentos. De acordo com o delegado geral da PCCE, Sérgio Pereira, a autoria dos disparos já está indicada, mas é preciso saber a responsabilidade dos adultos na tragédia.

