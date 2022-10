Aluno baleado na cabeça em ataque dentro de escola em Sobral está intubado e em estado grave

O adolescente de 15 anos alvejado a tiros por um colega de turma dentro de sala de aula, em Sobral, tem estado de saúde considerado grave. O aluno da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Carmosina Ferreira Gomes está intubado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral e passa por exames que devem confirmar ou não a morte encefálica.

Conforme nota com atualização do estado de saúde da vítima atingida pelos disparos, na cabeça, o paciente está em uma Unidade de Terapia Intensiva da instituição, em estado grave. "Já passou por avaliação de um neurocirurgião, onde foi descartado procedimento cirúrgico. O paciente iniciará uma série de exames obrigatórios para confirmar ou não", disse a Santa Casa, sobre a chance de morte encefálica.

Outros dois adolescentes ficaram feridos na ação. O paciente baleado na perna foi avaliado pela traumatologia da unidade hospitalar, passou por procedimento cirúrgico e se encontra em estado estável, sendo acompanhado por equipe multiprofissional.

Já o terceiro ferido, foi atingido de raspão e teve alta hospitalar ainda durante a tarde desta quarta-feira (5). Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros na escola.

MOTIVO DA AÇÃO

De acordo com fonte da PM, os disparos foram motivados por supostos episódios de bullying praticados pelas vítimas. O adolescente entrou na escola em posse de uma pistola. Após o ataque, o menor de idade saiu da unidade de ensino e seguiu para casa, onde foi apreendido por policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Legenda: Polícia realiza investigações em escola Foto: Matheus Ferreira/SVM

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, afirmou que o garoto disse em depoimento que a arma usada para atirar nos colegas de sala pertencia ao pai. Porém, a arma é registrada em nome de um atirador esportivo.

A Polícia chegou ao dono do registro de Concessão de Certificado de Registro (CAC). O pai do garoto e o portador do CAC foram ouvidos na Delegacia de Sobral. A investigação apura como a arma chegou ao adolescente.

ATO PREMEDITADO

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), à Delegacia Municipal de Sobral, o adolescente revelou ter premeditado os disparos. A Polícia Civil afirmou que, conforme depoimentos de testemunhas, o suspeito já havia relatado em sala de aula que o seu pai possuía uma arma de fogo em casa.

O pai do adolescente e também o CAC foram conduzidos à unidade policial de Sobral e prestaram depoimentos. Não há informação se o pai ou o CAC chegaram a ser detidos.

"Computadores e equipamentos de mídia foram apreendidos para saber se alguém estimulou que ele fizesse isso. A investigação segue. Em relação à arma, como foi parar na mão do adolescente está se apurando", disse o Secretário Sandro Caron.

Izolda determina "resposta rápida" das forças de segurança

Foto: Reprodução/ Twitter

Em post nas redes sociais, a governadora Izolda Cela afirmou que determinou resposta rápida das forças de segurança, incluindo sobre a origem da arma. A chefe do executivo estadual disse ainda que a Secretaria de Educação está dando o suporte necessário aos familiares e à comunidade escolar.

"Recebi com muita tristeza e preocupação o caso ocorrido na EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, onde três alunos foram baleados durante discussão entre estudantes na unidade de en

