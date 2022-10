Carro desgovernado atinge motociclista parado e mais 5 motos em Juazeiro do Norte

Um carro desgovernado atingiu um motociclista e mais cinco motos que estavam parados na frente de uma oficina mecânica em Juazeiro do Norte. O acidente aconteceu neste domingo. Um vídeo ainda registra o motociclista quebrando o vidro e do carro com o capacete após ser derrubado pelo veículo.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte foi procurado para dar mais informações sobre o caso, mas não respondeu os contatos da reportagem.

No vídeo, é possível ver o carro atingindo o motociclista, que estava parado na frente da oficina. Pelo menos outras cinco motos são derrubadas após o choque.

Depois do acidente, o motociclista se levanta, retira o capacete e o utiliza para bater no vidro do carro, gerando um buraco no veículo. Algumas pessoas que passavam pelo local tentaram impedir que o incidente se transformasse em uma briga e contiveram os ânimos.

Segundo informações do G1 Ceará, o motorista do carro teve problemas ao passar em alta velocidade por uma lombada, o que teria danificado a direção do veículo e gerado o acidente.