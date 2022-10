Colisão entre veículos deixa sete pessoas feridas no bairro Mondubim, em Fortaleza

Um acidente de trânsito deixou sete pessoas feridas no bairro Mondubim, em Fortaleza. A colisão envolvendo cinco veículos, ocorreu na noite dessa sexta-feira (7), no cruzamento das Avenidas Bernardo Manuel e Benjamim Brasil.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em nota, três pessoas precisaram ser encaminhadas para o hospital. A colisão foi provocada por um veículo do modelo Fiat Siena. Quatro jovens retornavam de um jogo de futebol quando o motorista perdeu o controle e atingiu vários carros que estavam parados na via.

O condutor explicou aos agentes que o freio do carro falhou e não teve como evitar a batida com quatro veículos que estavam aguardando passagem no semáforo do cruzamento.

"A AMC esclarece que atendeu a uma ocorrência de trânsito com vítima no cruzamento das avenidas Bernardo Manuel com Benjamim Brasil. Segundo informações dos agentes, o condutor do Siena alegou que teria faltado freio e colidiu com quatro automóveis que estavam à frente. Pelo menos três pessoas foram encaminhadas ao hospital".

Das sete pessoas feridas pela colisão, quatro tiveram apenas lesões leves; as outras necessitaram de atendimento médico.

