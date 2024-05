Municípios da Região Norte do Ceará sofrem apagão após falha em subestação da Chesf

Uma falha da subestação da Chesf em Sobral, no Interior do Ceará, causou um apagão no município e em diversas outras localidades da região Norte do Estado, na noite dessa segunda-feira (13).

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, a falta de energia afetou, além de Sobral, cidades do litoral oeste, como Camocim, Cruz e Itarema, assim como municípios na Serra da Ibiapaba, a exemplo de Guaraciaba do Norte, Tianguá e Carnaubal.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará disse que apura as causas do ocorrido, e esclareceu que o problema durou cerca de 45 minutos, com o fornecimento sendo completamente normalizado às 23h29.

Vídeo de explosão em Sobral é fake

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais e em grupos de mensagens de texto mostra o que seria um incêndio na subestação de Sobral. A Enel esclareceu, no entanto, que as imagens não são do equipamento da cidade cearense.

O Diário do Nordeste apurou que o vídeo em questão é de uma explosão na subestação da cidade de Anápolis, em Goiás, ocorrida em outubro de 2021, após um ouriço causar um curto-circuito em um dos transformadores.

Veja nota da Enel Ceará na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará esclarece que, na noite de ontem (13), um desligamento na subestação de responsabilidade da CHESF, em Sobral, afetou parte dos clientes da região Norte do estado. A empresa informa que a ocorrência durou cerca de 45 minutos e o fornecimento foi completamente normalizado às 23h29. A companhia informa ainda que está apurando as causas do ocorrido.