Inscrições para retificação de registros civis de trans e travestis no CE começam nesta terça (14)

Inscrições para o mutirão "Transforma", da Defensoria Pública do Ceará (DPCE), começam nesta terça-feira (14), de maneira exclusivamente online, e seguem até 28 de maio. A força-tarefa é para retificação de registros civis de pessoas trans e travestis.

Quem não tem acesso à Internet ou tem alguma dificuldade na digitalização e no envio da documentação pode buscar as instituições parceiras do projeto, que, neste ano, estão distribuídas em oito cidades: Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova.

Os documentos retificados serão entregues às pessoas que solicitaram no dia 25 de junho, presencialmente, em alusão às comemorações do Dia do Orgulho LGBTQIAPN+.

Veja também Ceará Garoto trans de 12 anos muda nome e gênero na certidão de nascimento no Crato João Gabriel Tréz Atriz trans cearense abre vaquinha para representar filme em Cannes: 'Acessar lugares inimagináveis'

Transforma

O Transforma está em sua terceira edição. Nos últimos dois anos, os mutirões beneficiaram 385 homens e mulheres trans e travestis com novos documentos de identificação.

O projeto é feito em parceria entre a Defensoria Pública, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado (Arpen-CE) e o Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil (IEPTB).

Instituições parceiras

São instituições parceiras do mutirão:

Associação Cearense de Diversidade e Inclusão (Acedi);

Associação Jaguaribana de Apoio LGBTQIAP+;

Associação de Travestis e Mulheres Transexuais do Ceará (Atrac);

Casa da Diversidade Cristiane Lima;

Centro de Referência LGBT Janaína Dutra;

União Nacional LGBT;

Mães da Resistência;

Centro Estadual de Referência LGBT Thina Rodrigues (da Secretaria Estadual da Diversidade (Sediv);

Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social de Sobral;

Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat);

Conselho Municipal LGBT de Limoeiro do Norte;

Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Limoeiro do Norte (Cram);

Conselho Municipal LGBT de Russas;

Núcleo de Diversidade e Gênero de Juazeiro do Norte (NUDG).

Serviço

Inscrições do Transforma

Quando: 14 a 28 de maio

Onde: site da campanha

Quem pode solicitar: pessoas de Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha que morem na cidade na qual foram registradas

Entrega das certidões: 25 de junho