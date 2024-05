Clínica UniVarizes moderniza tratamento de varizes com métodos sem cortes

Referência no tratamento de varizes, a Clínica UniVarizes revoluciona o mercado do tratamento de varizes com uma fórmula considerada padrão ouro em todo o mundo. Apostando em técnicas avançadas, como o uso do laser transdérmico, endolaser e utilizando as principais tecnologias do momento, a clínica proporciona resultados eficazes e impactantes aos pacientes.

Idealizada pelos médicos angiologistas Whallyson Pinheiro (CRM - 19011) e Leonardo Melo (CRM - 19199), a UniVarizes foi criada com o intuito de democratizar o tratamento de varizes e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade em cada serviço realizado. "Saúde não tem classe social", explica Whallyson Pinheiro.

Segundo o médico, o laser transdérmico é a opção mais indicada para retirar um tipo específico de veia: “É a melhor e mais moderna tecnologia para retirar os vasinhos, aquelas varizes fininhas. É com ele que se consegue o melhor resultado estético. E, além do mais, é um procedimento quase indolor, porque usa-se um resfriador de pele durante o processo”, pontua.

Confira no perfil da UniVarizes o antes e depois dos resultados.

Em relação ao método inovador próprio VeinsLess, que une escleroterapia e laser transdérmico, Leonardo Melo destaca os diferenciais do tratamento e ressalta que não há necessidade de cirurgia: “Esse processo foi desenvolvido por nós, justamente unindo várias técnicas de tratamento, de acordo com a necessidade de cada pessoa, por isso os resultados são bons, conseguimos extrair o melhor de cada técnica. Não é necessário cortes e o paciente pode voltar à rotina no mesmo dia. Atividades físicas moderadas também são indicadas no mesmo dia”, destaca o profissional.

A UniVarizes ainda possui um programa de tratamento de varizes na clínica que engloba a consulta inicial personalizada e o tratamento com o método VeinLess. O conjunto de técnicas revolucionárias não só trata as varizes de forma eficiente, mas também oferece um programa de acompanhamento especializado durante todo o processo, permitindo que o paciente tire todas as dúvidas e receba orientações a qualquer momento. A equipe qualificada está comprometida em proporcionar a melhor experiência possível, com resultados visíveis e satisfatórios.

Entre em contato com a UniVarizes por meio do WhatsApp oficial.

https://wa.me/message/5HUFL6FKCUH4F1

Confira os serviços da UniVarizes



Serviço:

Endereços:

Unidade Bezerra: Avenida Bezerra de Menezes - número 1250, sala 2202. São Gerardo

Unidade Parangaba: Avenida Godofredo Maciel - número 88, loja 37, Parangaba

Contato: (85) 99720-9177

Site: https://univarizes.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/univarizes/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@univarizes

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCRHFKXH6KLueoPLTkpIshhg

Facebook: https://www.facebook.com/univarizes

Contato: https://wa.me/message/5HUFL6FKCUH4F1