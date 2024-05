Fotorreportagem: Prejuízos, incertezas e solidariedade são cenário após chuvas intensas em Caucaia

As gotas fortes no telhado foram o despertador dos moradores de Caucaia, município na Região Metropolitana de Fortaleza, que levantaram nas primeiras horas desta segunda-feira (13) com a água avançando casa a dentro. Com o nascer do sol, até crianças e idosos precisaram reunir esforços para lidar com os prejuízos.

Em algumas ruas, as casas alicerçadas bem acima do nível do asfalto evidenciam que os alagamentos já fazem parte do cotidiano da população, mas nem mesmo as barreiras construídas foram suficientes para conter a força da chuva de 75 milímetros, que encheu e fez transbordar o Rio Maranguapinho, vizinho das comunidades.

Os registros da madrugada, feitos por quem vive na área, mostram as vias semelhantes a rios, onde alguns moradores nadaram ainda sem entender a escala dos danos. Dentro de casa, geladeiras e fogões boiavam, os móveis incharam e se desfizeram. Os colchões absorveram a água com mau cheiro.

Em pouco tempo, as moradias da Rua Verona, no São Miguel, ficaram submersas até a metade das paredes. Dentro de casa, os pequenos ficaram assustados com a movimentação. Mercadinhos e salões de beleza também tiveram equipamentos queimados e mercadorias estragadas.

Os moradores se juntaram ali, na Rua Bogotá e no bairro Tabapuá, para ajudar uns aos outros, como presenciado pela reportagem e registrado pela fotógrafa Fabiane de Paula. Enquanto os amigos carregavam o lixo, outros usavam o rodo para tirar a água suja de casa. Além do esforço físico, palavras de apoio para seguir em frente após uma madrugada traumática.

Legenda: Situação nas ruas foi de caos após chuvas intensas Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Moradores tiveram de tirar água com balde Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Até as crianças tiveram de ajudar na limpeza Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Crianças colocaram os pés na água suja Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Lixo se espalhou pelo rio ao lado de casas na Caucaia Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Defesa Civil visitou casas após chuvas intensas Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Moradores tiveram de colocar materiais para secar no Sol Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Comerciantes acumulam prejuízos depois desta madrugada Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Famílias e amigos se reuniram para enfrentar situação Foto: Fabiane de Paula