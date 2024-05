Uniodonto Fortaleza celebra 35 anos e quase 100 mil beneficiários no Ceará

Em 1989, um grupo de 23 cirurgiões-dentistas, movidos pelo ideal de oferecer saúde bucal de qualidade e acessível à população cearense, fundou a Uniodonto Fortaleza. Guiados pelo cooperativismo, uniram forças para superar os desafios do mercado e construir uma instituição sólida e comprometida com o bem-estar da comunidade.

Ao longo de 35 anos de trajetória, a rede se consolidou como referência em Odontologia no Ceará, atendendo mais de 92.000 beneficiários com uma equipe de mais de 700 dentistas associados.

“Ao celebrar este marco, a Uniodonto Fortaleza reafirma seu compromisso com a excelência em saúde bucal, a responsabilidade social e o cooperativismo. Priorizamos os valores do cooperativismo, como a formação dos profissionais, o fortalecimento da categoria e a igualdade social, demonstrando o compromisso com a coletividade”, reforçou Pollyanna Bitu de Aquino, Diretora Superintendente da Uniodonto Fortaleza.

A Uniodonto Fortaleza oferece uma ampla gama de serviços odontológicos, desde consultas preventivas até procedimentos complexos, sempre com foco na qualidade, segurança e ética profissional. Os beneficiários contam com uma ampla rede de consultórios odontológicos em todo o estado do Ceará, além de um serviço de urgência 24 horas, com atendimento humanizado e personalizado.

Legenda: Da esquerda para direita: Dr. Cláudio Cidi (Diretor-Adjunto), Dra. Pollyanna Bitu (Superintendente), Dra. Andréa Melo (Diretora-Adjunta), Dr. Claudio Neri (vice-presidente), Dr. Marlio Ximenes (Presidente).

Além dos serviços, ações e capacitações, a rede oferece planos odontológicos empresariais, atendendo às necessidades das organizações. Os planos garantem acesso a serviços odontológicos de qualidade para os colaboradores e suas famílias, contribuindo para a promoção da saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho.

Serviço

Uniodonto Fortaleza

Instagram: @uniodontofortaleza

Contato: (85) 4009-5432

WhatsApp: (85) 9231-7445

Urgência 24h: (85) 3878-0400

Endereço: Rua Costa Barros, 915 - Aldeota, Fortaleza