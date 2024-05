Duas pessoas ficam presas em ferragens de carro após acidente em Itapajé

Dois veículos colidiram de frente na tarde desta terça-feira (14), na BR222, KM 136, em Itapajé, interior do Ceará, deixando duas pessoas presas entre as ferragens do automóvel.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h30. A colisão envolveu um caminhão trator e um Corola.

O condutor e passageira do automóvel ficaram presos entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada das vítimas.

Os dois receberam atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital de Sobral. Um passageiro do caminhão também ficou ferido e foi socorrido para o hospital municipal de Itapajé.