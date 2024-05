Sete linhas de ônibus receberão reforço na frota a partir desta segunda-feira (13); saiba quais

Sete linhas de ônibus serão reforçadas a partir desta segunda-feira (13), em Fortaleza. Segundo a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), o suplemento é para "melhorar o tempo de espera dos usuários" nas linhas: 041 (Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu), 053 (Siqueira/Papicu/Washington Soares), 066 (Parangaba/Papicu/Aeroporto), 073 (Siqueira/Praia de Iracema), 680 (José Walter/Cidade Jardim/Papicu), 810 (Papicu/Praia do Futuro) e 833 (Cidade 2000/Centro).

Cada linha deve receber um veículo a mais. A mais demandada, de acordo com um estudo feito pela Prefeitura, é a 041, que tem uma média de 8,3 mil passageiros por dia e é programada para operar com 17 veículos e um intervalo de oito minutos no pico.

Outra linha considerada relevante para a Etufor é a 680, formada por 15 ônibus que atuam em um intervalo de oito minutos, atendendo 6,6 mil passageiros por dia. "As linhas são avaliadas permanentemente, levando em conta a demanda por faixa horária", explica o presidente do órgão, Raimundo Rodrigues.