Colisão de caminhão com dois carros deixa um morto e quatro feridos em Morada Nova

Um caminhão colidiu com dois carros na CE 371, em Morada Nova, nesta segunda-feira (13). O grave acidente deixou um morto e quatro pessoas feridas.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), a vítima morreu no local. Duas pessoas foram levadas ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte.

Veja também Ceará Moradores perdem comida, móveis e documentos após chuvas na Grande Fortaleza; ‘água na cintura’ Ceará Fotorreportagem: Prejuízos, incertezas e solidariedade são cenário após chuvas intensas em Caucaia

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que informou que a ocorrência está em andamento.

Via bloqueada

O acidente envolveu um caminhão baú, carregado com alimentos, e dois carros pequenos.

Com a colisão, o caminhão capotou e ocupou uma das vias da rodovia, ocasionando engarrafamento na região.