Turista morre durante passeio de tirolesa na praia de Canoa Quebrada, no Ceará

Um turista morreu em um passeio de tirolesa na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, litoral do Ceará, nesta segunda-feira (10). O acidente se deu após uma viga que sustentava o equipamento do passeio nas dunas se romper, de acordo com o secretário de Segurança do município, Werisleik Pontes Matias.

O homem era natural da Paraíba e tinha 39 anos, segundo o gestor. A família dele foi ouvida na delegacia e, ainda conforme Pontes, a Prefeitura de Aracati presta apoio no caso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) investiga as circunstâncias do acidente.

Investigações

Segundo a pasta, a vítima foi "socorrida por terceiros para um hospital do município". O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionado ao local do acidente para os primeiros levantamentos.

A investigação da morte do turista está a cargo da Delegacia Regional de Aracati.