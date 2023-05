Triplo homicídio em Fortaleza foi motivado por briga interna em facção cearense, aponta investigação

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) sobre o triplo homicídio ocorrido no bairro Mondubim, em Fortaleza, na última terça-feira (23), apontam que o crime foi motivado por uma briga interna em uma facção criminosa cearense. Três suspeitos já foram presos por suspeita de envolvimento no caso.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia Civil descobriu que a facção cearense tinha três chefes de "bocas" (pontos de tráfico de drogas), que tinham seus subordinados, em um condomínio na Rua Monte Líbano. Mas dois grupos se uniram para atacar o terceiro.

Criminosos armados cercaram um prédio e o invadiram, em busca dos antigos comparsas, por volta de 21h30 de terça-feira (23). Um apartamento foi arrombado. Pedro Henrique Mariano Brito e Kilderi Rodrigo Castelo Ferreira ainda pularam a janela do imóvel, para tentar sobreviver, mas, ao caírem no chão, eram esperados por outros assassinos, que os mataram a tiros.

Thiago Henrique Silva Lavor também foi perseguido e executado. Segundo testemunhas, o bando queria praticar uma chacina, com mais vítimas, mas a Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou ao local e interrompeu a ação criminosa.

Quem são os suspeitos presos

Policiais civis da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também se deslocaram para a ocorrência e iniciaram as diligências, que logo resultaram na identificação e na prisão de Matheus Ferreira da Silva, de 24 anos, nas proximidades do condomínio onde aconteceu o triplo homicídio.

Na sequência da investigação, foram presos Felipe Isaias Dias, 21 e Rafael Mendes Almeida, 34, nos bairros Vila Manoel Sátiro e Mondubim, respectivamente, na quarta (24). Com eles, foram apreendidas pequenas quantidades de drogas, balança de precisão, munições e aparelhos celulares. Rafael já tinha passagens pela Polícia por integrar organização criminosa, homicídio, por porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menor.

"Os indivíduos foram conduzidos para a sede do DHPP, onde foram autuados por homicídio e posse de munição e drogas para consumo. Eles foram colocados à disposição da Justiça. Outros envolvidos no crime já foram identificados e são procurados", segundo a Polícia Civil.

Ao serem interrogados no DHPP, os suspeitos negaram participação no triplo homicídio ou mesmo envolvimento com facção criminosa.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediram à Justiça Estadual pela conversão da prisão em flagrante dos três suspeitos em prisão preventiva, o que foi atendido pela 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, na última quinta-feira (25). As defesas dos presos pediram pela concessão da liberdade dos mesmos, mas não foram atendidas.

Tornando, ainda, mais reprovável a conduta atribuída aos custodiados, há indicativos de que só não assassinaram mais pessoas em razão da não terem conseguido arrombar algumas portas e também em razão da chegada da polícia, que conseguiu frear essa ação tão violenta", considerou o juiz.

Preso denunciou agressão policial

A 17ª Vara Criminal determinou ainda que a Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e a Secretaria Executiva das Promotorias Criminais tomem as medidas cabíveis sobre a denúncia de Matheus Ferreira da Silva de que sofreu agressões físicas por parte dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

