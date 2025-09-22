Após anos de atraso, Cagece obtém licença de instalação e Dessal caminha para sair do papel

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) emitiu a Licença de Instalação para a Dessal do Ceará. Agora, fica faltando o alvará de construção, a ser liberado pela Prefeitura de Fortaleza, para que as obras sejam iniciadas "ainda neste ano", segundo a Cagece. A entrega do equipamento estava originalmente prevista para 2023.

Veja também Ingrid Coelho Obras de R$ 1 milhão na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio' Ingrid Coelho Preço do litro do coco cai mais de R$ 1 com tarifaço e questões climáticas

Foram previstas 65 condicionantes pela Semace para aprovação da Licença de Instalação, a maioria já esperada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará.

Segundo a Cagece, algumas dessas condicionantes terão que ser cumpridas no decorrer do início das obras. Exemplo disso é o Plano Básico Ambiental com medidas mitigadoras e compensatórias, gerenciamento de resíduos da construção civil e proteção permanente da fauna e flora marinha.

Cessão do imóvel da Dessal

A Cagece também busca concretizar a cessão do imóvel da União onde a Dessal do Ceará será instalada. O processo tramita na Superintendência de Patrimônio da União (SPU).

Pela natureza do projeto, que envolve a instalação de dutos em terreno de marinha, a SPU será o órgão responsável por emitir autorização de passagem na faixa de areia da Praia do Futuro e, posteriormente, pela autorização de uso do espelho d'água em mar. Ao serem iniciadas, após todas as autorizações necessárias, as obras devem durar cerca de dois anos.

Impasse entre Cagece e teles

A instalação da Dessal já esteve no centro de uma disputa entre as teles e a Cagece. Enquanto a companhia defendia a instalação do equipamento, as empresas de telecomunicações temiam os impactos da construção e operação da usina sobre os cabos submarinos.

As empresas de telecomunicações alegavam que a localização planejada anteriormente para a usina representava uma ameaça ao hub de cabos de fibra óptica, infraestrutura que garante a conectividade entre a África, a Europa, a América do Norte, a América Central e a América do Sul.

O que é a Dessal

Idealizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a usina deve ter capacidade de produção de água de 1 m³ por segundo. O equipamento utilizará tecnologia de osmose reversa para obtenção de água potável. Nesse processo, o sal é separado da água por meio da aplicação de uma pressão sobre o líquido.

A água dessalinizada será, prioritariamente, para o consumo humano. A planta será acionada quando os volumes de água armazenados nos açudes forem reduzidos e quando a escassez de chuvas entrar em níveis de alerta.

O sal remanescente será encaminhado para um duto submarino. Segundo a Cagece, o projeto é desenhado para promover uma rápida diluição do sal em poucas dezenas de metros, evitando prejudicar o ambiente marinho.