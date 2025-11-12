Latam ligará Fortaleza a Porto?

A Latam estuda novos destinos para a Europa, sendo Fortaleza possivelmente beneficiada com novos destinos, conforme a Coluna apurou com fontes do setor. Nesse contexto, Porto, em Portugal, poderia ser uma possível nova base da companhia e acabar se ligando a Fortaleza.

Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam, confirmou apenas que a empresa estuda novos destinos na Europa.

Por que é possível que a Latam ligue Fortaleza a Porto?

A Latam está crescendo bastante e quer expandir ainda mais sua presença na Europa. Lisboa é o segundo principal mercado internacional da Latam Brasil, partindo de Guarulhos, atrás apenas de Miami, desconsiderando a América do Sul.

Há forte demanda entre Brasil e Portugal, mas o aeroporto de Lisboa está saturado. Vários veículos de mídia portugueses relatam a falta de slots adicionais para o pouso de aeronaves.

Dessa forma, Porto, que fica a apenas 200 km de Lisboa, faria com que um voo da Latam para a cidade tivesse um custo muito semelhante ao de voar para a capital portuguesa em termos de combustível. Logo, o risco associado seria bem parecido, além de Porto ser bem conectada a Lisboa.

A Latam, só em 2026, receberá 30 novas aeronaves de vários modelos. Uma delas é o Airbus A321 XLR, que certamente a empresa pretende usar para ligar o Brasil à Europa. Fortaleza deve ser a cidade brasileira escolhida, dada sua localização privilegiada e seu hub aéreo emergente no Ceará.

Se a Latam não conseguir várias frequências adicionais para Lisboa, Porto seria naturalmente uma candidata para a expansão das operações da companhia em Portugal. É bastante provável que haja demanda para voos entre Fortaleza e Porto.

Por exemplo, a rota Recife–Porto da Azul já transportou mais de 18 mil passageiros entre junho e setembro de 2025, demonstrando forte procura por assentos e média de ocupação próxima a 90%.

Outro motivo para a Latam considerar voar de Fortaleza para Porto é bastante recente: o Governo do Ceará regulamentou subvenção econômica de até R$ 10 milhões para companhias aéreas que implementem voos com pelo menos três frequências semanais para um novo destino na Europa.

Não vale Lisboa, porque a TAP e a própria Latam já voam para lá. Valeria Madri? Sim, mas a Iberia começará a operar para lá em janeiro próximo, será que a Latam implementaria voos para concorrer tão precocemente com sua parceira?

Poderia ser Barcelona?

Certamente. Porém, Porto é mais visada pelos brasileiros do que Barcelona: são quase 170 mil assentos oferecidos à cidade portuguesa contra 112 mil para a capital catalã.

Segundo fontes da aviação cearense, a Latam está, de fato, avaliando abrir uma base em Porto e ligá-la a Fortaleza com o A321 XLR.

Além disso, outra fonte diz que a implementação de uma rota para Porto criaria sinergia com a rota para Lisboa, passando a haver uma contingência para as rotas europeias da Latam: em caso de cancelamento de voo para qualquer uma das cidades (Porto ou Lisboa), poderia haver remanejamento, por exemplo, algumas horas depois ou no dia seguinte, para reacomodar os passageiros.

À Coluna, a Latam informou que sempre estuda oportunidades de ampliar sua malha e que qualquer nova operação será comunicada oportunamente.

Forte demanda por Portugal

Portugal é o país europeu mais visitado pelos brasileiros. Fora da América do Sul, perde em número de assentos internacionais partindo do Brasil apenas para os Estados Unidos.

A recíproca também é verdadeira: por razões históricas, os portugueses vêm muito ao Brasil. A mesma língua certamente aproxima os dois povos.

Portanto, naturalmente, há muitos voos entre o Brasil e Lisboa. Do Brasil, partem voos de mais de dez capitais para a capital portuguesa, principalmente operados pela TAP. Rotas também exploradas pela Latam (Guarulhos e Fortaleza) e pela Azul (Campinas).

Por outro lado, os voos entre a segunda maior cidade de Portugal, Porto, e o Brasil são bem menos numerosos.

Nos últimos anos, havia apenas voos da TAP de Porto para Guarulhos e para o Galeão (RJ). Em 2025, porém, a Azul lançou rotas de Campinas e Recife para Porto, obtendo bons resultados e demonstrando que os voos para a cidade têm demanda reprimida.

A demanda vem não apenas de passageiros do Norte de Portugal, mas também porque o aeroporto de Porto, que movimenta mais de 15 milhões de passageiros por ano, possui muitos voos para diversos países europeus, como Espanha, França, Itália e Inglaterra, operados por companhias tradicionais (TAP, Iberia, Air Europa) e low costs como Ryanair e EasyJet.

Isso faz com que o aeroporto ofereça ampla conectividade ao passageiro brasileiro que queira usar Porto como destino intermediário.

Porto tem, em sua região metropolitana, uma população superior a 1,7 milhão de pessoas, o que representa uma demanda interessante. A população ao redor de Lisboa é de cerca de 3 milhões. Assim, a cidade do norte português concentra aproximadamente 50% do potencial de demanda de passageiros.

Apesar disso, a oferta de assentos é totalmente desbalanceada, favorecendo amplamente Lisboa em relação a Porto:

Nos nove primeiros meses de 2025, foram oferecidos mais de 2,3 milhões de assentos entre Brasil e Lisboa, com mais de 8.422 voos, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Já entre Brasil e Porto foram praticamente apenas 170 mil assentos e 580 voos, algo como apenas 7% da oferta de Lisboa. A Azul demonstrou que é possível ampliar o número de voos. E é dessa demanda reprimida que a Latam pode estar querendo se aproveitar.

