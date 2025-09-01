Caminhão colide contra trem do VLT em cruzamento de Fortaleza

Uma colisão entre um caminhão e um trem do VLT foi registrada na manhã desta segunda-feira (1º), no cruzamento das avenidas Tenente Lisboa e Francisco Sá, em Fortaleza. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

Ao Diário do Nordeste, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) detalhou que o abalroamento aconteceu por volta das 7h40. O condutor do trem encontrava-se consciente e comunicativo, mas precisou ser encaminhado à unidade saúde para avaliação médica, em razão do forte impacto.

Em imagens capturas por motoristas que trafegavam pelo local, é possível observar que o trem atingiu o baú do veículo. (Assista abaixo)

O que pode ter causado a colisão

Testemunhas detalharam à reportagem do Sistema Verdes Mares que o motorista do caminhão teria ignorado o sinal sonoro e a cancela baixa ao tentar realizar uma conversão para pegar a avenida Francisco Sá.

No local, a Metrofor colheu relatos de que as sinalizações da passagem de nível estavam em pleno funcionamento no momento da ocorrência.

As circunstâncias do caso estão sendo investigadas. Agentes da Polícia Militar estiveram no local.

Estação Moura Brasil está sem funcionar

Devido à colisão, a estação Moura Brasil está sem operar nesta manhã. A Linha Oeste está circulando somente no trecho entre as estações Álvaro Weyne e Caucaia.

Número de colisões reduziu em 2025

Esse tipo de sinistro apresentou redução de 46% nas ocorrências durante o primeiro semestre deste ano, conforme a Metrofor.

No comunicado, a companhia reforçou ainda que parar o veículo rodoviário antes de atravessar a via-férrea é obrigação de todos os motoristas, conforme estabelece o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O desrespeito à medida é infração considerada gravíssima, sujeita a multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação.