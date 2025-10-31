Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Colisão VLT e caminhão em Fortaleza

Ceará

Caminhão colide contra trem do VLT em cruzamento de Fortaleza

Testemunhas relataram que as sinalizações da passagem de nível estavam em pleno funcionamento no momento da ocorrência

Carol Melo 01 de Setembro de 2025
vídeo assalto

Segurança

Loja de varejo no bairro Carlito Pamplona é assaltada, e dois suspeitos são presos

Mochila contendo as mercadorias roubadas e duas armas de fogo foi apreendida pela Polícia Militar

Redação 10 de Junho de 2021

Metro

'Pensei que fosse uma bomba, a casa tremeu': veja relatos de moradores que tiveram imóveis afetados

Por volta das 10h40 deste sábado (24), uma forte explosão atingiu uma unidade da fabricante de oxigênio hospitalar White Martins, na Avenida Francisco Sá

André Costa 25 de Abril de 2021
white martins em fortaleza após a explosão

Metro

Empresa afirma que unidade onde houve explosão é destinada ao enchimento de cilindros

A companhia informou que no local não é produzido oxigênio líquido e que busca alternativa para realizar o enchimento dos cilindros

Redação 24 de Abril de 2021
Interior de fábrica de castanha atingida por incêndio em Fortaleza

Metro

Incêndio atinge fábrica de castanhas em Fortaleza nesta terça-feira (6)

Conforme os bombeiros, há uma caldeira ativa na fábrica, que terá pressão reduzida para impedir riscos

Matheus Facundo 06 de Abril de 2021

Metro

Passageiro morre após ônibus bater e derrubar estrutura de parada na Avenida Francisco Sá

Acidente aconteceu por volta das 6 horas. Outras pessoas ficaram feridas

Redação 03 de Abril de 2020

Segurança

Duas assaltantes armadas são detidas por passageiros de ônibus na Barra do Ceará

As duas vão responder por roubo e lesão corporal por terem ferido um homem que estava no coletivo

Redação 12 de Fevereiro de 2020

Metro

Acidente entre dois ônibus deixa quatro pessoas feridas na Barra do Ceará

Os feridos foram encaminhados para o Frotinha de Antônio Bezerra

Redação 04 de Setembro de 2019

Segurança

Mulher é espancada e encontrada morta em carroça

Comunidade denuncia que vítima foi torturada pela Polícia. Já o Comando de Policiamento da Capital informa que a mulher foi vítima de espancamento na comunidade do Gueto

Redação 17 de Novembro de 2018