Corpo de mulher é localizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza, nesta segunda-feira (15). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que a vítima já estava às margens quando as equipes chegaram ao local.

A identidade dela ainda não foi confirmada oficialmente, mas a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) está realizando as diligências no local. Além da Pefoce, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram acionadas para dar suporte.

No momento, os trabalhos investigativos aguardam o laudo pericial para confirmar a causa da morte.

A Delegacia do 5º Distrito Policial (5º DP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PCCE), ficará responsável pelo caso.