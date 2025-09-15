Idosa de 74 anos cai em golpe do 'bilhete premiado' e perde R$ 7 mil em Juazeiro do Norte

Uma idosa de 74 anos foi vítima de um golpe do "bilhete premiado" e perdeu R$ 7 mil em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, após ser abordada por dois homens na rua. O caso, investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), ocorreu na última segunda-feira (8) na avenida Ailton Gomes. A dupla suspeita pediu ajuda da senhora para realizar o saque de um prêmio de loteria e prometeu uma parte da quantia para ela.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), o primeiro homem solicitou à idosa informações sobre uma clínica veterinária e, em seguida, o segundo suspeito chegou com um crachá falso da Receita Federal pedindo ajuda para sacar o suposto bilhete premiado. A abordagem foi flagrada por câmeras de segurança.

A dupla colocou a vítima em um carro onde estava um terceiro cúmplice e convenceu ela a entregar o cartão e a senha. Eles levaram a mulher a uma agência da Caixa Econômica Federal e depois a uma lotérica, ambas na avenida Ailton Gomes, e sacaram tudo que tinha na conta da idosa, que permaneceu no carro durante toda a ação criminosa.

A vítima relata ainda no B.O que eles fizeram empréstimos e usaram cheque especial. Ela só percebeu que havia levado um golpe quando o trio fugiu, após "limpar" a conta bancária.

De acordo com a PCCE, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos.

Veja também Segurança Mais de 1,2 mil jovens foram apreendidos no Ceará em 2025; roubo e homicídio são principais crimes Segurança Pardo, sexo masculino, 17 anos e periférico: qual o perfil e a origem do jovem infrator no Ceará

Golpes contra idosos

Na última sexta-feira (12), dois homens, pai e filho, foram presos por aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará. A dupla é suspeita de praticar furto qualificado contra idosos em Ibaretama, município cearense que faz fronteira, ao sul, com Quixadá.

O suspeito teria a prática de fingir auxiliar idosos vulneráveis no cadastro de recebimento de medicamentos para obter os dados das vítimas, solicitando cartões de crédito e fazendo empréstimos sem o consentimento delas.