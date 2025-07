Polícia Civil apreende cerca de 230 kg de drogas escondidos em gabinetes de computadores

Uma ação conjunta entre as policiais civis do Ceará e do Amazonas resultou na descoberta de um esquema interestadual de tráfico de drogas, que utilizava equipamentos eletrônicos para transportar entorpecentes. Nessa quinta-feira (10), equipes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) interceptaram uma carga de gabinetes de computador. Um homem de 34 anos, que estava com a carga, foi preso em flagrante.

Conforme as investigações, os criminosos estavam realizando o transporte da carga proveniente do estado do Amazonas com destino a Fortaleza. No interior dos equipamentos, foram encontrados aproximadamente 213 quilos de skunk, uma variante mais potente da maconha; e 16 quilos de cocaína, quase 230 quilos no total.

O total é estimado em R$ 5,4 milhões.

A apreensão da droga ocorreu no bairro Parangaba, na Capital. O homem preso foi autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

Operação em Manaus apreendeu drogas em air fryers

A prisão realizada em Fortaleza ocorreu por conta de outra ação policial, ocorrida no último dia 4, em Manaus, coordenada pelos policiais civis do Denarc da Polícia Civil do Amazonas. Na ocasião, foram apreendidos mais de 600 kg de skunk, avaliados em mais de R$ 12 milhões, que estavam escondidos em air fryers e tinham como destino os estados do Ceará e Pará. Duas pessoas foram presas em flagrante durante a ação.

Ainda como consequência da mesma investigação, na quarta-feira (9), após nova troca de informações, foram apreendidos cerca de 152 kg de skunk em um porto em Belém.

A droga também estava escondida em 38 air fryers acondicionadas em um caminhão-baú, transportado a bordo de uma embarcação vinda de Manaus. O destino da carga ilícita era a cidade de Natal.