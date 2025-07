Adolescente é apreendido em Fortaleza por ataque a tiros com três mortos e criança ferida

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) por suspeita de participação no ataque a tiros que deixou três homens mortos e uma criança de três anos ferida, no Residencial José Euclides, bairro Jangurussu, em Fortaleza. A tentativa de chacina ocorreu na noite dessa quarta-feira (9).

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), o adolescente estava com outras pessoas em um veículo e realizou o atentado contra as vítimas. O suspeito apreendido responde a dois atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, um por organização criminosa e um por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O adolescente foi localizado após buscas pelo bairro e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Na Especializada, foi lavrado contra ele um ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio foi lavrado. Agora, o adolescente esta à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as buscas continuam para identificar e capturar os outros envolvidos na ação criminosa.

Ataque a tiros

Testemunhas afirmaram que um grupo de homens armados, a bordo de um veículo Ford Ka branco, chegou ao local e efetuou diversos disparos. Dois homens morreram no local e um terceiro, morreu na unidade de saúde. A criança de três anos estava com a mãe quando foi atingida. A menina foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro e depois transferida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Nesta quinta-feira, um novo tiroteio foi registrado no Residencial, mas ninguém ficou ferido. Uma patrulha da Polícia Militar foi acionada para o local. Os suspeitos fugiram, mas um revólver calibre 38 foi apreendido pelos PMs.