Após triplo homicídio, Residencial em Fortaleza registra novo tiroteio e operação policial

As últimas horas para os moradores do Residencial José Euclides Ferreira Gomes, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, foram marcadas por tensão. Um triplo homicídio foi registrado no local, na última quarta-feira (9). E, nesta quinta (10), houve um novo tiroteio e uma operação policial, no condomínio.

A reportagem recebeu informações que uma facção criminosa, que não é dominante no Residencial, promoveu um tiroteio em via pública, por volta de 7h desta quinta (10), em busca de atingir criminosos da facção rival - que dominam o tráfico de drogas na região.

Ao ouvir os tiros, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) - que realizava patrulhamento na área - se deslocou para a ocorrência e conseguiu a apreensão de um revólver calibre 38.

"Imediatamente, os militares iniciaram diligências e visualizaram indivíduos suspeitos se evadindo entre os blocos do condomínio. Apesar das buscas, os suspeitos não foram localizados. No entanto, a arma de fogo foi encontrada e apreendida", informou a PMCE, em nota.

A arma de fogo foi levada ao 13º Distrito Policial (13º DP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi instaurado procedimento policial para a apreensão. A Unidade investiga a ação criminosa.

Legenda: Pichações de facções criminosas são vistas em prédios do Residencial José Euclides Ferreira Gomes, no bairro Jangurussu, em Fortaleza Foto: Kid Junior

Dezenas de policiais militares foram deslocados para o Residencial José Euclides Ferreira Gomes, nas horas seguintes, para intensificar o combate à atuação das facções criminosas no local.

A Polícia Militar do Ceará informou à reportagem que "uma segunda ocorrência está em andamento na delegacia" e que mais detalhes serão divulgados, após a conclusão do procedimento.

Tentativa de chacina no Residencial

Uma tentativa de chacina foi registrada no Residencial José Euclides Ferreira Gomes, no bairro Jangurussu, na tarde da última quarta-feira (9). Dois homens morreram no local e um terceiro morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após serem atingidos por tiros.

Uma criança de 3 anos também foi baleada e socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) enviou nota à reportagem, nesta quinta (10), em que afirma que "segue investigando três mortes registradas, na tarde dessa quarta-feira (9), no bairro Jangurussu - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza".

Segundo a Polícia Civil, as vítimas do triplo homicídio são um homem de 25 anos, que possuía antecedentes criminais por roubo a pessoa, receptação, lesão corporal dolosa, porte ilegal de arma de fogo, crime contra a administração pública e desacato; um homem de 55 anos; e outro homem, que ainda não foi identificado formalmente.

"As investigações estão a cargo da 3ª Delegacia do DHPP, que realiza diligências com o intuito de identificar e capturar os envolvidos na ação criminosa", completou a Polícia Civil.