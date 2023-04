Oito homens são denunciados pelo MPCE por morte de torcedor do Ceará: 'desprezo à vida'

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou, na última segunda-feira (3), oito homens pelo assassinato do torcedor do Ceará, Ítalo Silva de Lima, de 29 anos, ocorrido no dia 18 de março deste ano. Os acusados seriam torcedores do Fortaleza e teriam cometido o crime devido a rivalidade das torcidas de futebol, segundo as investigações.

Foram denunciados pelo MPCE, por homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, uso de meio cruel e pela circunstância de dificuldade de defesa da vítima), associação criminosa e corrupção de menores (já que um adolescente participou do crime):

John Patrick Vieira da Silva - preso

Arão Bouzgaib Varela maia - preso

Antônio Gemesson Martins da Silva - preso

Luiz Cláudio Teles Júnior - solto

Edson Rodrigues Taveira - solto

Herlon Araújo Barbosa - solto

Lucas Araújo Barbosa - solto

Lucas do Espírito Santos Costa - solto

Além de pedir que a Justiça receba a denúncia, o MPCE solicitou a decretação da prisão preventiva, com urgência, dos cinco acusados que continuam soltos. Os pedidos ainda não foram apreciados pelo Poder Judiciário.

Em contrapartida, o Ministério Público decidiu não denunciar Jarlon Santos Queiroz Júnior pelo homicídio, apesar de ele ter sido preso e indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) pelo crime.

A 166ª Promotoria de Justiça de Fortaleza entendeu que Jarlon Santos deve responder pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo e de favorecimento pessoal, junto de John Patrick, em uma nova ação penal, nas Varas Criminais de Maracanaú, já que o primeiro guardou uma arma de fogo e um veículo utilizado no crime, que pertenciam ao segundo homem.

Um décimo suspeito surgiu na investigação: William Maurício de Sousa. Quanto a ele, o MPCE entende que deve responder somente pelo crime de favorecimento pessoal, em uma Vara Criminal de Fortaleza, em razão de ter recebido John Patrick na sua residência enquanto ele se escondia da Polícia, após o homicídio.

Rivalidade entre torcidas de futebol

Ítalo Silva de Lima era torcedor do Ceará e ia assistir ao jogo do seu time contra o Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense, na tarde de 18 de março deste ano, quando foi surpreendido por criminosos. Ele se deslocava a pé, junto de outros torcedores alvinegros, segundo a denúncia do MPCE.

Veja vídeo da ação criminosa:

Já os acusados seriam integrantes de um setor da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), nomeado de Bonde dos Hooligans (CDH). "Apurou-se durante a investigação que o Bonde dos Hollingans-BDH se trata de grupo de pessoas que se reúnem se autoafirmando torcedores do Time do Fortaleza. Contudo, parte desse grupo, dentre eles os réus, sob o pretexto de estarem torcendo por um time de futebol, se associam para praticar crimes diversos, dentre eles dano (vandalismo), lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, instigação ao crime, e etc.", definiu o Órgão Acusatório.

Ministério Público do Ceará Em denúncia Os réus, infelizmente, conseguiram alcançar a vítima Ítalo e começaram, em concurso e com dolo de matar, a agredir fisicamente Ítalo com chutes, socos e golpes com pedaço/bastão de madeira; golpes esses que eram direcionados, dentre outras partes do corpo, à cabeça da vítima. Após lincharem a vítima, os réus se evadiram. Ítalo morreu no local."

Para o MPCE, Ítalo foi morto por "torcer para time de futebol diverso do que torcem os réus". "Sendo que a dinâmica dos fatos denota desprezo à vida, dado os réus saíram em grupo/comboio já com a intensão premeditada de abordarem aleatoriamente qualquer torcedor do time Ceará", concluiu.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil