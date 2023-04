Mortes violentas em Fortaleza caem 25% nos primeiros três meses de 2023

O índice de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, em Fortaleza, caiu. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Capital registrou, no primeiro semestre de 2023, 168 casos.

O número é 25,3% inferior quando comparado com igual período de 2022: com 225 ocorrências. No Estado como um todo a redução foi menor. De 754 CVLIs de janeiro a março de 2022, o número caiu para 728, indicando diminuição de 3,4%.

As estatísticas apontam que a média de mortes no Estado no primeiro trimestre deste ano é de oito ocorrências, por dia. Para a SSPDS, os dados são resultado do trabalho integrado realizado pelas Forças de Segurança do Ceará, como ações de combate à criminalidade.

MÊS DE MARÇO

Só no último mês de março, o Estado registrou 228 Crimes Violentos Letais e Intencionais. Como destaque positivo está o município de Sobral.

A Pasta divulgou que Sobral encerrou março sem nenhum registro de mortes por crimes violentos: "a redução foi de 100% em relação ao mesmo mês no ano anterior, quando houve registro de três casos no município", disseram.

"As ações de enfrentamento à criminalidade em Sobral foram reforçadas e culminaram em um outro resultado positivo para a Segurança Pública do Ceará. Somente em março deste ano, 23 armas foram retiradas de circulação no município", conforme a Secretaria.

Samuel Elânio Secretário da SSPDS "Diante dos números avaliados em Sobral no decorrer deste ano, verificamos um aumento de apreensão de armas de fogo. É um aumento bastante relevante. E isso ocasionou que, no mês de março, a cidade não registrasse nenhum caso de CVLI. É um resultado bastante satisfatório, fruto do trabalho integrado das Forças de Segurança do Estado com as Forças de Segurança do Município. A ideia é mantermos esses números reduzidos para que consigamos cada vez mais trazer paz e sensação de segurança para a população do município de Sobral"

CASO DE REPERCUSSÃO

Um dos assassinatos de maior repercussão neste ano é o da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena. A jovem foi achada morta ao lado do namorado, no dia 3 de março de 2023, em Juazeiro do Norte.

A Polícia Civil concluiu a investigação do caso apontando que o crime se tratou de um feminicídio seguido de suicídio. Rickson Pinto ainda teria tentado simular que a ex-namorado tivesse se matado.

DENÚNCIAS

A Pasta pede que populares que tiverem informações importantes para a investigação e captura de suspeitos de participação nos CVLIs, denunciem. "A população pode contribuir por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos".

