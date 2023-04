Placa de carro é furtada em Fortaleza e dona recebe bilhete pedindo resgate: 'pagamento via Pix'

Uma mulher teve a placa do carro roubada no bairro Varjota, em Fortaleza, no último sábado (1º), e precisou lidar com outra surpresa após perceber que o item foi levado: o responsável pelo furto requisitou o pagamento de R$ 100 para devolvê-lo. O caso chamou atenção nas redes sociais. A vítima registrou Boletim de Ocorrência.

"Sua placa de volta. Evite problemas e gasto absurdo para fazer outra. Pagamento via Pix, devolução imediata", disse o bilhete deixado no veículo, divulgado em tuíte. A publicação foi visualizada por mais de 290 mil pessoas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a médica Cintia Braga, vítima do golpe, explicou que o carro estava estacionado ao lado de um restaurante, onde acreditou ser uma região segura. "Percebi que estava sem a placa assim que cheguei, cerca de duas horas após eu ter estacionado", contou ela, que não teve receio de entrar em contato com o número deixado no papel.

O Boletim de Ocorrência, ela explica, foi para manter a própria segurança. Logo depois, a profissional também procurou se informar sobre os procedimentos no Detran-CE.

"Me recomendaram fazer o B.O e solicitar a nova placa pelo site. Agora, pretendo regularizar a situação do meu carro e seguir a minha vida", finalizou sobre o caso.



Ao entrar em contato com o número deixado no papel, houve uma breve troca de mensagens em que o responsável delimitou a quantia de R$ 100 pela devolução, que ocorreria em um endereço especificado pela vítima.

Segundo Cintia, toda a situação a levou a comunicar o caso à Polícia. Em nota enviada ao Diário do Nordeste nessa segunda-feira (3), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicou que o caso está em apuração pelo 2º Distrito Policial (DP).

No Detran

A médica ainda não procurou o Detran após o problema, mas o procedimento em relação à colocação de uma nova placa deve seguir os padrões já estipulados pelo departamento.

Com o registro do Boletim de Ocorrência, o dono do veículo, seja carro ou motocicleta, deve agendar a vistoria no site do Detran, além de apresentar a documentação pessoal e do veículo, efetuando o pagamento das taxas.

Caso a placa ainda esteja no padrão antigo, o proprietário deverá mudar para o padrão Mercosul. Em outro cenário, caso a placa já esteja no padrão Mercosul, o proprietário deve realizar o serviço de 2ª via de placa e procurar uma empresa de estampagem para confeccionar o item.

