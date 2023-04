Chefe do tráfico de drogas em Minas Gerais é preso em Caucaia, no Ceará

Uma operação conjunta entre os Ministérios Públicos do Ceará (MPCE) e de Minas Gerais (MPMG) resultou na prisão de um homem apontado como chefe do tráfico de drogas naquele Estado, na Região Sudeste do Brasil, que estava em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O MPCE divulgou que um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos contra o suspeito em um apartamento de um condomínio no Icaraí. Com ele, foram apreendidos um aparelho celular, uma caminhonete e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

A captura foi realizada pela Força Tarefa dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE e do MPMG.

"Os dois mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG e cumpridos pela Equipe de Policiais do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação (NATI) do MPCE", completou o Órgão.

A reportagem apurou que o suspeito preso é Vagner de Oliveira Nunes, de 37 anos. De acordo com o portal Diário do Aço (de Ipatinga-MG), Vagner já havia sido preso em julho de 2018, em uma festa de casamento, quando foi apontado como "chefão do tráfico" de Ipatinga.

