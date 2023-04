Chefe do tráfico de Minas Gerais preso no Ceará fez cirurgias plásticas para se esconder da Polícia

Vagner de Oliveira Nunes, conhecido como 'Vaguinho de Limoeiro', de 37 anos, apontado como principal chefe de uma facção criminosa em Minas Gerais e preso no Ceará no último sábado (1º), realizou diversas cirurgias plásticas no rosto para fugir da Polícia.

A captura do foragido da justiça mineira aconteceu em uma operação conjunta entre os Ministérios Públicos do Ceará (MPCE) e de Minas Gerais (MPMG). Vagner estava em um apartamento de um condomínio no Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A companheira dele, que também era procurada, deixou o imóvel dias antes de os investigadores chegarem ao local e segue foragida.

O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPCE, promotor de Justiça Adriano Saraiva, revela que 'Vaguinho de Limoeiro' era o principal chefe de uma facção de origem carioca no Estado de Minas Gerais. A alta cúpula do grupo criminoso era formada por ele, pela companheira e por mais duas pessoas.

Adriano Saraiva Promotor de Justiça e coordenador do Gaeco Ele veio para cá para se esconder, mas a gente recebeu informações e o monitorou por uma semana. Mesmo daqui, ele continuava a comandar crimes em Minas Gerais: tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios, roubos. Temos informações que ele levava drogas e armas do Rio de Janeiro para Minas Gerais."

Com Vagner, foram apreendidos um aparelho celular, uma caminhonete Volkswagen Amarok e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga, da Justiça Estadual de Minas Gerais. Também já há uma decisão judicial para transferir o preso do Ceará para Minas Gerais.

Adirano Saraiva confirmou que Vagner de Oliveira Nunes realizou cirurgias plásticas para se esconder da Polícia. A descoberta foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG), durante a investigação que desencadeou na Operação Abadia (que faz alusão ao nome do narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia, que se especializou em realizar procedimentos cirúrgicos no rosto para omitir a sua identidade), deflagrada em 2018.

O suspeito respondia, na Justiça de Minas Gerais, por processos criminais de tráfico de drogas e organização criminosa. Não há indícios, até a publicação desta matéria, que ele cometesse os mesmos crimes no Ceará.

Acusação de ameaçar agente penitenciário

'Vaguinho de Limoeiro' também respondeu a uma ação penal em Minas Gerais por ameaça a um agente penitenciário, no Município de Teófilo Otoni. Ele e mais dois presos estariam articulando contra a vida do servidor, segundo denúncia. Os acusados negaram o cometimento do crime.

A Justiça decidiu absolver os três réus, em agosto de 2022. "No processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser clara, positiva e indiscutível, razão pela qual a dúvida, nesse caso, deve favorecer a acusada, por força do princípio do in dubio pro reo", concluiu o juiz.

Justiça de Minas Gerais Em decisão Percebo que os depoimentos das pelas testemunhas e a declaração da vítima não ensejam prova objetiva, segura e capaz de responsabilizar criminalmente os réus pela suposta prática do delito, uma vez que resta ausente a certeza imprescindível para embasar um juízo de condenação sobre a denunciada."

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil