Após tentar entrar com drogas em um presídio do Ceará, influenciadora volta a publicar vídeos

Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, influenciadora conhecida por compartilhar experiências de presídios nas redes sociais, voltou a publicar vídeos neste sábado (9) após uma nova prisão, ocorrida no fim de julho.

Na ocasião, ela foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. No novo relato, Nayra afirma ter ficado 12 dias presa e alega ter passado por dificuldades.

"A dificuldade vem e a gente esquece do que prometeu a Deus. Dessa vez, veio o prato. 'Toma o prato que você vai ganhar muito dinheiro com isso'", diz a influenciadora.

A nova saída de Nayra da penitenciária foi autorizada, segundo ela, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

"Nesses 12 dias, Deus me mostrou o que era sofrer dentro do sistema penitenciário. Não desejo para ninguém estar presa e passar por aquilo. Só sabe quem passa. Por mais que eu fale de um jeito engraçado, mas não é bonito nem engraçado. É um lugar frio, triste e de sofrimento", analisa.

Posts sobre vida na cadeia ganharam repercussão

Nayra Gabrielly ganhou notoriedade nas redes sociais após compartilhar a rotina na prisão. Somente no TikTok, ela acumula mais de 70 mil seguidores. Um dos vídeos dela soma mais de 3,5 milhões de visualizações.

Ela foi presa a primeira vez em outubro de 2023, no interior de São Paulo, após ser flagrada em um ônibus intermunicipal transportando 36 quilos de maconha. Ela ficou encarcerada cerca de cinco meses e voltou a Fortaleza após receber liberdade condicional.

Nesta nova prisão, quase dois anos depois do episódio em São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) afirma que Nayra tentava entrar no CPPL II com 48 gramas de substância análoga à maconha e 118 comprimidos do medicamento Rohypnol. Os itens foram descobertos durante a revista no bodyscanner.

Ainda conforme a SAP, a influenciadora iria visitar o interno Daniel Ladeira, o "Arara", membro de uma organização criminosa de origem carioca e preso em janeiro deste ano pelo latrocínio do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, no bairro Parque Araxá, em Fortaleza.