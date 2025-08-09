Polícia prende suspeitos de roubar mais de 90 semijoias em Morada Nova

Cerca de 91 semijoias roubadas no último sábado (2), em Morada Nova, foram recuperadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nessa sexta-feira (6). Segundo a corporação, todo o material recuperado foi restituído.

Foram identificados dois suspeitos de participação no crime.

A Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova iniciou a investigação após a ocorrência, registrada no fim de semana, em um estabelecimento comercial do município.

Diante disso, um procedimento foi instaurado para dar continuidade às investigações. A PCCE segue com as tratativas para realizar as capturas.

Informações também podem ser cedidas pela população para auxiliar os trabalhos policiais.