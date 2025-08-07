Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acusados de torturar jovens que panfletavam contra prefeito no CE são condenados a 53 anos de prisão

Entre os condenados, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Iguatu. Um réu foi absolvido e outros dois, morreram durante o processo criminal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra o Forum Desembargador Boanerges de Queiroz Facó ao fundo, em Iguatu, e um agente de segurança em primeiro plano, com colete e segurando uma arma de fogo
Legenda: A sentença que condenou quatro réus e absolveu outro acusado foi proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Iguatu
Foto: Alex Costa/ Ascom TJCE

Quatro acusados de torturar cinco jovens, que realizavam panfletagem contra um ex-prefeito de Iguatu (prefeito à época), foram condenados pela Justiça Estadual a uma pena somada de 53 anos de prisão. Entre os réus, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal.

A sentença foi proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Iguatu, no último dia 31 de julho. Os acusados foram sentenciados a penas individuais de 13 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. Entretanto, o juiz concedeu aos réus o direito de apelar da condenação em liberdade.

O grupo foi condenado pela prática do crime de tortura, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, com os agravantes de terem sido cometidos por agentes públicos e mediante sequestro. A Justiça também decretou a perda dos cargos e empregos públicos dos réus, pelo dobro do prazo da pena (ou seja, por 26 anos).

Veja quem são os condenados:

  • Cícero Santiago Alves de Lima, ex-funcionário do hospital municipal (atuou como vigilante e coordenador dos maqueiros);
  • Francisco Aldemir Alves Amorim, conhecido como 'Demir', ex-secretário municipal;
  • Juliene Bernardo da Silva, o 'Potó', guarda municipal;
  • Theogenis Martins Teixeira Florentino, ex-chefe de gabinete da Prefeitura.

As defesas dos réus não foram localizadas pela reportagem para comentar a sentença. O espaço segue aberto para futuras manifestações. Nos Memoriais Finais do processo, as defesas alegaram que a acusação se revestiu "de puro sensacionalismo" e sustentaram que os réus não cometeram nenhum crime.

Um quinto réu, Antônio Zilmar da Silva, também guarda municipal, foi absolvido, por falta de provas para condená-lo. Outros dois acusados, Francisco Itailton Neves (guarda municipal) e Francisco de Assis Alves Bandeira (policial militar), tiveram a punibilidade extinta, em razão de terem morrido durante o trâmite do processo criminal.

Veja também

teaser image
Segurança

Furto ao Banco Central em Fortaleza: o crime que entrou para a história completa 20 anos; relembre

teaser image
Segurança

Advogado é denunciado por morte de colega criminalista; outros três faccionados também são alvo do MPCE

Vítimas foram sequestradas e agredidas

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), cinco jovens foram sequestrados, torturados e agredidos por um grupo, em Iguatu, no Interior do Ceará, entre a noite de 11 de fevereiro de 2010 e a madrugada do dia seguinte.

A primeira abordagem ocorreu na Rua Floriano Peixoto, contra dois jovens, que identificaram Theogenis Martins, Francisco Aldemir e Cícero Santiago como os sequestradores. A dupla foi levada para um terreno, próximo a um quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Perimetral.

Outros três jovens correram para uma pizzaria, na Praça da Matriz, mas foram alcançados por Francisco Bandeira, Antônio Zilmar, Francisco Itailton e Juliene Bernardo, segundo o MPCE. Os acusados - um policial militar (então chefe da Guarda Municipal) e três guardas municipais - passaram pela delegacia da Polícia Civil, mas mantiveram as vítimas rendidas no carro, para não serem vistas por policiais civis.

Então, em veículos diferentes, "as cinco vítimas sequestradas foram levadas para a rodovia estadual que liga Iguatu a Jucás, proximidades do Distrito de Barro Alto, onde num terreno baldio às margens da mencionada rodovia estadual foram agredidas, espancadas, violentadas e torturadas com socos, murros, chutes, pontapés, com cinto, resultando todas lesionadas, consoante laudos periciais referenciados", narrou a denúncia, citada pela sentença judicial.

As vítimas sequestradas e torturadas sofreram toda sorte de agressão, violência e constrangimento físico, moral e psicológico, a ponto de deitadas no chão e totalmente indefesas urinarem nos seus rostos, ficando ainda despidos e seminus, apenas de cueca, sendo ainda retirados os seus pertences, como aparelhos celulares, roupas, relógios, documentos e dinheiro, quando foram socorridas por policiais militares acionados pelo COPOM, por volta das 3:00 horas da madrugada do dia 12 de fevereiro de 2010, apresentando todos sinais visíveis de espancamento e lesões corporais."
Ministério Público do Ceará
Em denúncia

Segundo o Ministério Público, "a motivação para tamanha barbárie foi pelo simples fato das vítimas naquela noite estarem distribuindo panfletos pelas ruas desta cidade relacionados ao então Prefeito Municipal Agenor Gomes de Araújo Neto e ao pai deste, então Deputado Estadual José Ilo Alves Dantas, exercendo todos os acusados, naquela ocasião, funções junto a Prefeitura Municipal de Iguatu, na Guarda Municipal, Chefia de Gabinete e Secretaria Executiva".

O ex-prefeito Agenor Gomes de Araújo Neto e o pai dele não foram responsabilizados criminalmente pelo caso de tortura. Agenor é deputado estadual reeleito para o terceiro mandato consecutivo. Já o ex-deputado estadual José Ilo Alves Dantas morreu aos 81 anos, em Fortaleza, em dezembro de 2023.

Versões das defesas dos réus

Nos Memoriais Finais do processo, a defesa de Cícero Santiago Alves de Lima, Francisco Aldemir Alves Amorim, Juliene Bernardo da Silva e Antônio Zilmar da Silva afirmou que "o procedimento entelado, desde seu início, revestiu-se de puro sensacionalismo em que humildes cidadãos viraram 'pratos cheios' para aqueles que muito se deleitam em surgir perante os órgãos de imprensa".

Segundo a defesa, as vítimas eram "militantes políticos partidários". "É fato público e notório, que tudo não passa de um ledo engano ou, quem sabe, uma trama diabólica e arquitetada por malfeitores da Terra da Telha, os conhecidos coveiros das instituições públicas, a título de obter dividendos político-partidários", alegou.

Já a defesa de Theogenis Martins Teixeira Florentino sustentou que "todas as acusações sustentadas até aqui neste processo se baseiam essencialmente nas declarações das vítimas, que se contradizem entre si em muitos aspectos e nas circunstâncias em que teriam supostamente ocorrido os fatos noticiados, desde a fase de inquérito, quando ouvidas perante a autoridade policial, e também em juízo".

"Desde o nascedouro desta ação penal, o acusado Theognis nega qualquer participação nesses supostos delitos e a prova acima referida, além de tantas outras sobre as quais nos manifestaremos, já demonstra essa evidência. Ficou claro, por meio de documentos e após o seu interrogatório judicial, que Theognis não estava na cidade de Iguatu, pois tinha ido visitar a sua família e participar de um velório familiar na vizinha cidade de Acopiara", acrescentou.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra o Forum Desembargador Boanerges de Queiroz Facó ao fundo, em Iguatu, e um agente de segurança em primeiro plano, com colete e segurando uma arma de fogo
Segurança

Acusados de torturar jovens que panfletavam contra prefeito no CE são condenados a 53 anos de prisão

Entre os condenados, estão um ex-secretário municipal e um ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Iguatu. Um réu foi absolvido e outros dois, morreram durante o processo criminal

Redação
Há 39 minutos
Foto de uma viatura da Polícia Militar em frente à Controladoria Geral de Disciplina
Segurança

Dois PMs acusados de extorquir traficantes e negociar drogas em Fortaleza são demitidos

Os dois agentes de segurança já foram condenados a uma pena somada de mais de 104 anos de prisão, na Justiça Estadual. Um terceiro PM foi absolvido das acusações

Messias Borges
06 de Agosto de 2025
Foto de viatura de polícia da Delegacia Municipal de Quixeramobim
Segurança

Homem que agrediu filha autista em Quixeramobim tenta matar esposa a facadas e é preso novamente

Agressor se apresentou espontaneamente na delegacia e foi autuado por tentativa de feminicídio e lesão corporal

Redação
06 de Agosto de 2025
Túnel aberto por criminosos para realizar o furto ao Banco Central em Fortaleza, em agosto de 2005
Segurança

Furto ao Banco Central em Fortaleza: o crime que entrou para a história completa 20 anos; relembre

Quadrilha subtraiu mais de R$ 164 milhões, em cédulas de R$ 50 usadas, e fugiu por um túnel de 80 metros de extensão

Messias Borges
06 de Agosto de 2025
Colagem com as fotos da sogra e genro. Imagem usada em matéria informando que vítima morre após levar soco e bater a cabeça
Segurança

Mulher morre após levar soco do genro e bater a cabeça durante briga em Acopiara, Ceará

Tudo começou quando o genro, de acordo com depoimentos, sentiu ciúmes da companheira com o amigo

Redação
05 de Agosto de 2025
Foto de Policial Civil do Ceará. Ao fundo, viatura da PCCE
Segurança

Justiça solta médico, enfermeira e advogado presos por tentativa de fraude em concurso da Polícia Civil

O juiz entendeu que apesar da gravidade do esquema criminoso, os autuados possuem bons antecedentes

Matheus Facundo
05 de Agosto de 2025
Foto do PM Irlei, que morreu em treinamento de natação no Rio Grande do Norte
Segurança

Policial militar do Ceará passa mal em treinamento de natação e morre no Rio Grande do Norte

A atividade era parte do curso de Operações Táticas Rurais da corporação cearense

Matheus Facundo
05 de Agosto de 2025
Foto de fachada do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, onde funcionam as varas do Júri. A imagem mostra uma movimentação na frente do prédio público
Segurança

Ex-PM e comparsa que integravam grupo de extermínio de 'Joãozinho Catanã' são condenados à prisão

A dupla foi sentenciada a uma pena somada de 22 anos de prisão, por um assassinato ocorrido há 18 anos, em Fortaleza

Redação
05 de Agosto de 2025
Policial federal
Segurança

Advogado suspeito de falsificar atestados em perícia de clientes do INSS em Fortaleza é alvo da PF

Alvos são investigados por uso de atestados falsos para obter benefícios assistenciais para pessoas com deficiência

Redação
05 de Agosto de 2025
Foto de Sílvio Vieira, advogado criminalista que foi morto em maio em Fortaleza
Segurança

Advogado é denunciado por morte de colega criminalista; outros três faccionados também são alvo do MPCE

Os quatro homens foram denunciados por homicídio quadruplamente qualificado

Matheus Facundo
04 de Agosto de 2025
Fotos de enfermeira, e resto do grupo, que foi presa com ponto eletrônico no ouvido ao tentar cometer fraude no concurso da Polícia Civil
Segurança

Médico, enfermeira e advogado são presos no Ceará por tentar fraudar o concurso da Polícia Civil

Um autônomo também foi detido ao tentar mandar mensagens durante aplicação da prova na Uece

Matheus Facundo
04 de Agosto de 2025
Foto-montagem mostra uma viatura da Polícia Militar presente na comunidade do Pôr do Sol, o que causou curiosidade de populares. E a perna de um homem ferida, em razão de disparos de arma de fogo
Segurança

PMs presos em operação atiraram em traficantes que recusaram pagar propina em Fortaleza

O Ministério Público descobriu ao menos 12 situações em que os agentes de segurança estariam envolvidos com crimes, como extorsão e corrupção

Messias Borges
04 de Agosto de 2025
Foto genérica de viaturas da Polícia Militar do Ceará. É possível ver dois carros da Instituição
Segurança

Cabo da PM era líder de quadrilha que protegia traficantes e dava ordens a superiores no CE, diz MP

16 policiais militares foram presos preventivamente, por integrar o esquema de corrupção e extorsão. A participação de um policial civil na quadrilha é investigada

Messias Borges
04 de Agosto de 2025
Homens armados estavam vestidos como agentes da Polícia Civil
Segurança

Atiradores disfarçados de policiais civis matam homem e deixam outro ferido no Curió, em Fortaleza

Criminosos estavam encapuzados e usando distintivos

Redação
03 de Agosto de 2025
Uma viatura da Polícia Civil estacionada
Segurança

Tragédia no Parque Iracema: bebê morre atropelado em condomínio aos 1 ano e 8 meses

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Redação
03 de Agosto de 2025
Homem detido e policial militar no 2ºDP
Segurança

Polícia Militar interrompe 'rolezinho' com 30 motos em alta velocidade, em Fortaleza

O grupo conseguiu fugir, mas um dos condutores foi interceptado, detido e liberado na Delegacia

Redação
02 de Agosto de 2025
Imagem de material apreendido com suspeitos em ação da Polícia Civil do Ceará, incluindo drogas e arma de fogo
Segurança

Suspeito de receber drogas da Colômbia é preso e laboratório de drogas é fechado em Fortaleza

A companheira do traficante também foi presa em flagrante, na ação da Polícia Civil

Redação
02 de Agosto de 2025
familia idoso atropelado cais do porto morte hilux
Segurança

Idoso a caminho do trabalho é atropelado por Hilux conduzida por advogado e morre no Ceará; veja vídeo

A vítima andava pela calçada quando foi atingida pelo automóvel. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo

Emanoela Campelo de Melo
02 de Agosto de 2025
Registro do acidente com o corpo da mulher vítima borrado para preservar sua identidade. Imagem usada em matéria sobre atropelada por buggy
Segurança

Mulher de 40 anos morre atropelada por buggy no Cumbuco, em Caucaia

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado

Bergson Araujo Costa
01 de Agosto de 2025
Imagens de Francisco Márcio Freire, Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva, presos pela morte de Natany Alves Sales em Quixeramobim, no Ceará
Segurança

Caso Natany Alves: trio é condenado a 99 anos de prisão por estupro e morte de jovem em Quixeramobim

Vítima foi encontrada morta no dia 28 de fevereiro deste ano

Matheus Facundo
01 de Agosto de 2025