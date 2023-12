Ex-deputado estadual José Ilo Dantas morre aos 81 anos em Fortaleza

O ex-deputado estadual José Ilo Alves Dantas faleceu, na noite dessa terça-feira (5), aos 81 anos, em Fortaleza. Médico e antigo prefeito do município de Quixelô, ele estava internado, há cerca de 38 dias, em uma unidade de saúde privada no bairro Meireles, e acabou não resistindo após contrair uma infecção hospitalar.

A morte foi divulgada pelo filho do político, o deputado estadual Agenor Neto (MDB). Na ocasião, o parlamentar lamentou a partida do pai, que, segundo ele, lutou por quase 17 anos para conseguir superar as diversas fases de uma doença, que teria iniciada por um problema na aorta — uma das principais artérias do corpo.

Agenor Neto Deputado estadual Deixo aqui, em nome de meus familiares, os mais sinceros agradecimentos a todos que durante todo esse período estiveram conosco, rezando, orando, para que meu pai pudesse superar tantos problemas de saúde nesses últimos anos da sua vida."

Veja também

O corpo de José Ilo Dantas será velado na Funerária Ternura, no bairro Aldeota, entre 6h e 8h desta quarta-feira (6). Segundo o familiar, também haverá eventos de despedida nos municípios de Iguatu e de Quixelô.

Trajetória política

Natural da cidade paraibana de Antenor Navarro, José Ilo Dantas se formou em medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) e se especializou em otorrinolaringologia.

Entrou na política em 1988, ao ser eleito prefeito de Quixelô. Foi secretário de Saúde do Município e também de Iguatu. As informações são da revista Plenário, publicada em 2008, pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em 2006, foi eleito deputado estadual pela primeira vez com 49.876 votos. No entanto, teve que se afastar do cargo para cuidar da saúde.