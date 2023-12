Prefeitura de Fortaleza antecipa pagamento da segunda parcela do 13° salário; veja data

O prefeito José Sarto anunciou que irá antecipar, para a próxima terça-feira (12), o pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores municipais. Serão beneficiados, ao todo, 57.720 funcionários públicos, entre ativos, aposentados e pensionistas.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o vencimento total da segunda parcela é de R$ 257 milhões, representando 60% do valor total do décimo terceiro salário. A primeira parcela foi paga em julho de 2023, em um total de R$ 137 milhões.

"Acabei de concluir uma reunião com o secretário de Governo, de Finanças e Planejamento, fizemos os cálculos, e eu já posso garantir que próximo dia 12 deste mês, nós vamos depositar a segunda parcela do 13º, que corresponde a 60% do valor total, para que você possa planejar o mês de férias com mais tranquilidade. No dia 12, o dinheiro estará na conta", garantiu o prefeito José Sarto.

Veja também

IMPACTO NA ECONOMIA

O Executivo municipal estima que, somando a folha de novembro (R$ 471.677.000), paga no dia 1º de dezembro, com essa segunda parcela do 13° salário (R$ 257.734.474), e a folha de dezembro (R$ 471.677.000), que será paga no dia 1° de janeiro de 2024, o impacto na economia da Cidade será de R$ 1,2 bilhão.

"A antecipação da segunda parcela é uma demonstração da saúde fiscal do Município. Este é mais um gesto de valorização dos nossos servidores e servidoras, para dar mais tranquilidade financeira e ajudar no planejamento familiar neste período de festas", completou o gestor municipal.