Prefeitura de Fortaleza anuncia data do pagamento da primeira parcela do 13º; veja detalhes

Servidores públicos de Fortaleza receberão no dia 3 de julho a primeira parcela do 13º salário. A data foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT), nas redes sociais, nesta terça-feira (13).

"Vocês podem se programar contando com esse recurso extra", garantiu o gestor.

Segundo a Prefeitura, o adiantamento corresponde a 40% do valor total do benefício e equivale a R$ 139,4 milhões. Ao todo, serão beneficiados 36,9 mil servidores, 14,1 mil aposentados e 3,5 mil pensionistas.

Aos servidores do Governo do Estado, o pagamento antecipado da parcela foi feito nessa segunda-feira (12).

Impacto na economia

O Executivo municipal estima que, somando com a folha de junho, paga no dia 1º de junho, no valor de R$ 348,5 milhões, o impacto na economia da Cidade será de R$ 487,9 milhões.