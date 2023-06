Primeira parcela do 13º dos servidores públicos do Ceará será paga nesta segunda-feira (12)

A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Ceará será depositada nesta segunda-feira (12). Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), 160 mil trabalhadores do Estado — entre servidores ativos, inativos e pensionistas — receberão o recurso.

No último dia 29 de maio, o chefe do Executivo havia anunciado a antecipação da primeira parcela.

Elmano destacou que a medida deve movimentar a economia cearense, sobretudo nos setores de comércio e serviços por conta do Dia dos Namorados - comemorado nesta segunda.

“A antecipação do 13º representa R$ 500 milhões a mais na economia do Estado, além da folha de junho (R$ 1,3 bilhão), totalizando R$ 1,8 bilhão apenas neste mês”, informou, neste domingo (11), nas redes sociais.