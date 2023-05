Elmano antecipa para junho pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), que o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais será antecipado para o próximo dia 12 de junho.

Serão destinados em torno de R$ 500 milhões para o pagamento dessa parcela, segundo o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes Santos. "Serão R$ 1,8 bilhão injetados na economia [cearense] no mês de junho, sendo R$ 1,3 bilhão na folha normal e mais ou menos R$ 500 milhões do 13º", detalhou.

'Gestão fiscal equilibrada'

"Isso demonstra a capacidade financeira do Estado, com a gestão fiscal equilibrada, que permite, ao longo dos anos, que seja feita essa antecipação [do pagamento do 13º salário", concluiu o secretário.

Elmano ressalta que o adiantamento tem impacto direto no orçamento familiar. "[O 13º] É muito importante para o comércio, para os serviços, mas, especialmente, para as famílias dos servidores", comentou o governador.