Elmano anuncia 14 encontros regionais para ouvir propostas da população para seu governo; veja datas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), vai adotar o sistema de plenárias regionais para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) do Ceará. Com a estratégia, o petista, além de espelhar o modelo do Governo Federal, espera traçar as prioridades do Governo do Estado de forma mais alinhada com a população.

O governador anunciou, nesta sexta-feira (26), que serão feitas 14 plenárias regionais no Estado. Tanto ele quanto o secretariado estarão presentes, disse o petista durante uma plenária regional promovida para a elaboração do PPA do Governo Lula.

“Nós também vamos fazer plenárias regionais no Ceará nas nossas 14 regiões. Eu vou estar nas plenárias, o secretariado também estará e vamos abrir a possibilidade de o cidadão poder, de maneira virtual, tanto sugerir ações do nosso governo para sua região quanto votar nas propostas de lá que vão estar sugeridas”, disse o chefe do Executivo do Ceará.

Para o PPA cearense, o mandatário disse ainda que irá promover encontros com setores organizados da sociedade de cada região para que possam apontar prioridades.

Além disso, a população poderá participar de maneira virtual. Dois dias após cada encontro regional, será possível acessar o endereço 'cearaparticipativo.ce.gov.br' e apontar seis temas prioritários, escolher uma diretriz mais urgente dentro de cada tema e sugerir até três novas propostas.

PPA do Governo Lula

Já na plenária federal realizada no Ceará, os ministros Camilo Santana, da Educação; Simone Tebet, do Planejamento; Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência da República; e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, desembarcaram no Estado para colher sugestões para o Plano nacional

Tanto à nível federal quanto à nível estadual, a ideia é que essas propostas da população sejam tomadas como base para a formação dos orçamentos públicos e na hora de estabelecer diretrizes de políticas públicas prioritárias.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “É a possibilidade do cidadão e da cidadã cearense poder discutir quais devem ser as prioridades do Governo Federal nos próximos quatro anos, com a possibilidade de poder participar de maneira virtual, sugerindo propostas e votando em propostas para que o Governo possa preparar o seu Plano de Desenvolvimento dos próximos quatro anos”

Datas dos encontros regionais

21/6/23 — Baturité (Maciço de Baturité)

— Baturité (Maciço de Baturité) 22/6/23 — Morada Nova (Vale do Jaguaribe)

— Morada Nova (Vale do Jaguaribe) 27/6/23 — Granja (Litoral Norte)

— Granja (Litoral Norte) 28/6/23 — São Benedito (Serra da Ibiapaba)

— São Benedito (Serra da Ibiapaba) 29/6/23 — Sobral (Sertão de Sobral)

— Sobral (Sertão de Sobral) 30/6/23 — Itapipoca (Litoral Oeste/Vale do Curu)

— Itapipoca (Litoral Oeste/Vale do Curu) 4/7/23 — Pedra Branca (Sertão Central)

— Pedra Branca (Sertão Central) 5/7/23 — Tauá (Sertões dos Inhamuns)

— Tauá (Sertões dos Inhamuns) 6/7/23 — Tamboril (Sertão de Crateús)

— Tamboril (Sertão de Crateús) 11/7/23 — Icó (Centro-Sul)

— Icó (Centro-Sul) 12/7/23 — Crato (Cariri)

— Crato (Cariri) 18/7/23 — Beberibe (Litoral Leste)

— Beberibe (Litoral Leste) 19/7/23 — Canindé (Sertão de Canindé)

— Canindé (Sertão de Canindé) 20/7/23 — Fortaleza (Grande Fortaleza)