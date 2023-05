Evento em Fortaleza deve reunir quatro ministros de Lula na próxima sexta-feira

Fortaleza vai receber, na próxima sexta-feira (26), uma plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) do governo federal. O evento deve reunir, na Assembleia Legislativa, ao menos três ministros do governo Lula: Camilo Santana, da Educação, Simone Tebet, do Planejamento, e Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência da República. Welington Dias, do Desenvolvimento Social, também deve comparecer, mas está pendente de confirmação.