O Governo do Estado vai pagar a segunda parcela do 13º salário dos servidores no dia 15 de dezembro, anunciou, nesta quarta-feira (29) o governador Elmano de Freitas.

A primeira parcela já havia sido paga antecipadamente no mês de junho.

Segundo o Estado, a folha de pagamentos de novembro e a de dezembro, que também será antecipada, somando com a segunda parcela, totalizarão uma injeção de R$ 2,5 bilhões na economia.