No País, 1.246 prefeituras devem atrasar pagamento do 13º salário neste ano

Pelo menos 1.246 prefeituras do País devem atrasar o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que deveria ocorrer até essa quinta-feira (30). A informação foi concedida por 4.456 (80% do total no Brasil) administrações municipais à pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

No Ceará, 13 gestões informaram que vão atrasar o pagamento do 13º salário que deveria ser efetuado até 30 de novembro. Sobre a segunda parcela, cujo prazo limite é 20 de dezembro, quatro prefeituras cearenses devem atrasar o pagamento.

Cerca de 21 municípios cearenses informaram que a remuneração será concedida aos funcionários por meio de parcela única, enquanto outros 79 farão de forma parcelada.

Os nomes das cidades que devem atrasar o pagamento do 13º salário não foram divulgados pela pesquisa.

Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski destaca que o estudo revela a crise financeira que os municípios brasileiros estão passando, com alguns fechando o ano no vermelho.

"Há 3 meses, mais de 52% dos municípios já estavam no vermelho e os últimos dados mostram um cenário preocupante no âmbito da gestão local. Agora, no final do ano, esse aumento das despesas, principalmente de pessoal, com o pagamento do 13º salário, reforça que é urgente o debate e a implementação de medidas estruturantes", frisou.