Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Oito ônibus pegam fogo em garagem da prefeitura de Itaitinga

Parte da estrutura utilizada como estacionamento também colapsou

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
Montagem de duas fotos. As cenas mostram homens do Corpo de Bombeiros do Ceará em combate a um incêndio em ônibus de uma garagem da Prefeitura de Itaitinga
Legenda: Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local do incêndio na madrugada.
Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada deste sábado (27), a garagem de ônibus da Prefeitura de Itaitinga — município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local à 1h49. Ao todo, oito veículos foram atingidos.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. Os danos foram apenas materiais. Em imagem divulgadas por moradores da região, é possível observar alguns veículos com a inscrição de "Escolar".

Veja também

teaser image
Ceará

Disputa entre facções causa mortes, abandono e dano emocional em escolas do CE

teaser image
Ceará

Escola em Sobral alvo de tiros existe há 81 anos e tem mais de mil alunos

"As guarnições deslocadas constataram que oito veículos estavam envolvidos, sendo alguns consumidos totalmente pelas chamas e outros com danos parciais. Parte da estrutura utilizada como estacionamento também colapsou em decorrência do fogo", informou o Corpo de Bombeiros em nota.

Rescaldo da área na madrugada

Durante toda a madrugada, as guarnições aturaram no rescaldo do local. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

A Prefeitura de Itaitinga ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.  As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Montagem de duas fotos. As cenas mostram homens do Corpo de Bombeiros do Ceará em combate a um incêndio em ônibus de uma garagem da Prefeitura de Itaitinga
Ceará

Oito ônibus pegam fogo em garagem da prefeitura de Itaitinga

Parte da estrutura utilizada como estacionamento também colapsou

João Lima Neto
Há 9 minutos
Estudantes assistindo a aula.
Ceará

Disputa entre facções causa mortes, abandono e dano emocional em escolas do CE

Especialistas alertam que todo o aspecto da sociedade, como a disputa entre territórios ocasionada pelo tráfico, tem reflexo no cotidiano das instituições

Gabriela Custódio
26 de Setembro de 2025
A imagem é dividida em duas partes.À esquerda, aparecem um homem e uma mulher sorrindo e exibindo medalhas após participarem de uma corrida de rua. Eles vestem camisetas verdes de competição, com números de inscrição fixados na frente. O homem segura uma muleta de apoio e está ao lado da mulher, que usa óculos escuros espelhados.À direita, o mesmo homem aparece em um ambiente de fisioterapia. Ele está preso a um equipamento de suporte, com cintos e tiras presas ao corpo, caminhando em uma esteira ergométrica.
Ceará

Ex-tetraplégico realiza sonho de participar de corridas de rua em Fortaleza; veja vídeo

História de Paulo Cavalcante é marcada por cirurgias arriscadas, dor intensa e anos de tetraplegia

Maria Clarice Sousa*
26 de Setembro de 2025
Fachada da Escola de Ensino Médio Professor Luís Felipe
Ceará

Escola em Sobral alvo de tiros existe há 81 anos e tem mais de mil alunos

A tragédia, marcada pela violência extrema, abalou a cidade reconhecida nacionalmente por seus avanços na educação

Thatiany Nascimento
26 de Setembro de 2025
Imagem mostra ministro da educação, Camilo Santana, usando terno e com expressão séria e fundo escuro.
Ceará

Psicólogos do MEC acompanham situação após ataque em escola de Sobral, diz Camilo

Núcleo federal é formado por profissionais especializados em Psicologia das Emergências e Desastres

Carol Melo e Luana Severo
25 de Setembro de 2025
Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano
Ceará

Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano

Os pais da cearense receberam uma dica de um padre que já havia visitado o Vaticano, para que o encontro fosse possível

Gabriel Bezerra*
25 de Setembro de 2025
Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033
Ceará

Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033

Projeto aposta em inovação tecnológica e conscientização da população para transformar o cenário do saneamento no Estado

Agência de Conteúdo DN
25 de Setembro de 2025
Três mulheres de idades diferentes atravessam a rua no centro de Fortaleza.
Ceará

Lei cria selo para premiar municípios de destaque em políticas pública para mulheres

Os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas integradas

Gabriela Custódio
25 de Setembro de 2025
Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação
Ceará

Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação

Material disponível para baixar contempla as áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Marketing e Design.

Agência de Conteúdo DN
25 de Setembro de 2025
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Ceará

TJ nega pedido para suspender seleção de professores da Uece, mas exige cronograma para concurso

Em 2024, censo feito pela universidade mostrou déficit de 482 professores

Redação
25 de Setembro de 2025
Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza
Ceará

Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza

Equipamento apresentou falha elétrica em sala de aula

Bergson Araujo Costa
24 de Setembro de 2025
Anta no Zoológico Municipal Sargento Prata.
Ceará

Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Eles passarão por quarentena e cuidados veterinários antes de serem apresentados à população

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens mostram grande parte do teto que desabou em razão da forte ventania.
Ceará

Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

Prefeitura afirma que espaço já estava isolado por risco de desabamento

Lucas Monteiro
24 de Setembro de 2025
Indígenas do povo Tapeba.
Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação
24 de Setembro de 2025
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.
Ceará

Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1º lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Clarice Nascimento
24 de Setembro de 2025
Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal
Ceará

Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal

Estudo explora novas rotas de administração farmacológicas

Agência de Conteúdo DN
24 de Setembro de 2025
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Ceará

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Milenna Murta* e Theyse Viana
24 de Setembro de 2025
Imagem de um ônibus de Fortaleza para matéria sobre princípio de incêndio em ônibus.
Ceará

Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo

Redação
23 de Setembro de 2025
Três trabalhadores de manutenção de estradas à noite aplicam uma substância branca com preto no asfalto. Eles usam roupas de alta visibilidade e protetores auriculares. Um caminhão com cones de trânsito e luzes fortes está ao fundo, iluminando a cena. A rua tem faixa vermelha na borda e sinais de trânsito visíveis.
Ceará

'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária

Matheus Facundo
23 de Setembro de 2025
Foto do cearense João Davi de Morais, que esteve na Assembleia Geral da ONU.
Ceará

Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense

Redação
23 de Setembro de 2025