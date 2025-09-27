Oito ônibus pegam fogo em garagem da prefeitura de Itaitinga

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada deste sábado (27), a garagem de ônibus da Prefeitura de Itaitinga — município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local à 1h49. Ao todo, oito veículos foram atingidos.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. Os danos foram apenas materiais. Em imagem divulgadas por moradores da região, é possível observar alguns veículos com a inscrição de "Escolar".

"As guarnições deslocadas constataram que oito veículos estavam envolvidos, sendo alguns consumidos totalmente pelas chamas e outros com danos parciais. Parte da estrutura utilizada como estacionamento também colapsou em decorrência do fogo", informou o Corpo de Bombeiros em nota.

Rescaldo da área na madrugada

Durante toda a madrugada, as guarnições aturaram no rescaldo do local. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

A Prefeitura de Itaitinga ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.