Que horas sai o gabarito do Concurso TCU? Veja cronograma

As provas objetivas e discursiva do concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU) foram aplicadas no último domingo (3). O certame oferta 40 vagas para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC).

Conforme o edital, os candidatos poderão fazer a consulta individual aos gabaritos preliminares das provas objetivas a partir das 19h desta terça-feira (5) no site do Cebraspe. O prazo para consulta se encerra às 18h da próxima quinta-feira (7).

Também nesta terça (5), será divulgado o padrão preliminar de respostas da prova discursiva.

Já o prazo para interpor recurso contra o gabarito preliminar, a formulação da questão, ou ao padrão de respostas da prova discursiva, será entre a quarta-feira (6) e a quinta-feira (7), entre às 10h do primeiro dia e às 18h do segundo.

Após essa fase, os gabaritos preliminares definitivos da prova objetiva serão divulgados na próxima sexta-feira (8). Já a divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será feita no fim do mês, no dia 29.

Concurso oferta 40 vagas

O concurso oferta 40 vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva de 20 vagas. O salário inicial é de R$ 15.128,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Entre as atribuições do cargo de TEFC, estão atividades administrativas e logísticas de apoio às competências institucionais do TCU.

O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%) e para candidatos negros (20%), conforme a legislação vigente.

A segunda etapa consiste em curso de formação, de caráter eliminatório, realizado em Brasília. Todas as etapas, incluindo as avaliações presenciais, ocorreram na capital federal.