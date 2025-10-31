A vítima foi assassinada no mesmo local onde três mulheres foram mortas, em 2018, em um triplo homicídio que ficou conhecido nas redes sociais como caso do 'Mangue 937'
Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"
As oportunidades englobam artes marciais, corte e costura e artes visuais
Fiéis serão acompanhados por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
São ofertadas 100 vagas para jovens de 15 a 29 anos
Ações do artista no Nordeste ao acesso à água tratada somam mais de R$ 2 milhões em investimento
Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi preso em flagrante
Uma equipe do Samu chegou ao local e tentou reanimar e estabilizar o policial por quase uma hora
Intervenção policial com morte do suspeito aconteceu no último domingo (10). Trabalhos policiais já levaram a prisões de dois suspeitos
Natural de Manaus, vítima deixa seis filhos