bombeiros homicidios busca mangue 937

Justiça manda Pefoce coletar material genético de acusados de matar vendedor e jogar corpo em mangue

A vítima foi assassinada no mesmo local onde três mulheres foram mortas, em 2018, em um triplo homicídio que ficou conhecido nas redes sociais como caso do 'Mangue 937'

Redação 31 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação 15 de Agosto de 2025
Aula de balé com crianças na Vidança

Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista

As oportunidades englobam artes marciais, corte e costura e artes visuais

Redação 13 de Agosto de 2025
Multidão de pessoas reunidas ao ar livre, muitas vestindo roupas brancas, em um evento religioso ou celebração com clima ensolarado.

Caminhada com Maria 2025: esquema de segurança terá policiais, bombeiros e agentes de trânsito

Fiéis serão acompanhados por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Redação 06 de Agosto de 2025
Rua com arte urbana

Instituto abre inscrição para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

São ofertadas 100 vagas para jovens de 15 a 29 anos

Redação 26 de Maio de 2025
Cantor realiza apresentações no Ceará desde 2018, quando tocava no evento Villa Mix

Alok vai doar parte de cachês e busca projetos sociais no Ceará e demais estados do Nordeste

Ações do artista no Nordeste ao acesso à água tratada somam mais de R$ 2 milhões em investimento

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Fevereiro de 2025
Polícia Civil do Ceará

Homem morre e três ficam feridos em tiroteio no bairro Vila Velha

Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi preso em flagrante

Flávia Marques 14 de Dezembro de 2024
Policiais observaram ação criminosa, mas não interviram

Policial é morto a tiros em frente a viatura da PM no Vila Velha, em Fortaleza

Uma equipe do Samu chegou ao local e tentou reanimar e estabilizar o policial por quase uma hora

Redação 13 de Maio de 2024
Dois suspeitos foram presos, durante os trabalhos policiais no Vila Velha

Suspeito morre, facção espalha ameaças e Polícia Militar faz operação no Vila Velha, em Fortaleza

Intervenção policial com morte do suspeito aconteceu no último domingo (10). Trabalhos policiais já levaram a prisões de dois suspeitos

Messias Borges 11 de Março de 2024
Mulher baleada por marido em farmácia morre em Fortaleza

Mãe de bebê feito refém em farmácia de Fortaleza morre três dias após ser baleada pelo marido

Natural de Manaus, vítima deixa seis filhos

Raísa Azevedo e Felipe Mesquita 28 de Fevereiro de 2024
