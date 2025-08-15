Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Milhares de fiéis enfrentaram o calor de Fortaleza na tarde desta sexta-feira (15) para participar da 23ª edição da Caminhada com Maria.

O evento, realizado anualmente em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense, reuniu devotos em uma grande manifestação de fé.

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança" e pretende inspirar os participantes a renovar sua confiança em Deus.

VEJA IMAGENS DA CAMINHADA COM MARIA

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares

Foto: Ismael Soares