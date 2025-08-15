Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Legenda: O evento deste ano traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"
Foto: Ismael Soares

Milhares de fiéis enfrentaram o calor de Fortaleza na tarde desta sexta-feira (15) para participar da 23ª edição da Caminhada com Maria.

O evento, realizado anualmente em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da capital cearense, reuniu devotos em uma grande manifestação de fé.

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança" e pretende inspirar os participantes a renovar sua confiança em Deus.

VEJA IMAGENS DA CAMINHADA COM MARIA

Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Foto: Ismael Soares

Imagem de Nossa Senhora de Assunção e fiéis
Foto: Ismael Soares

Veja também

teaser image
Maria Camila Moura

15 de agosto: uma padroeira e muitos nomes

teaser image
País

Confira a oração do dia da Nossa Senhora da Assunção

teaser image
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Imagem de Nossa Senhora de Assunção e fiéis
Foto: Ismael Soares

Imagem de Nossa Senhora de Assunção e fiéis
Foto: Ismael Soares

Imagem de Nossa Senhora de Assunção e fiéis
Foto: Ismael Soares

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação
Há 11 minutos
A foto mostra uma criança dormindo em uma cama enquanto um adulto toca sua testa e segura um termômetro digital na outra mão.
Ceará

Só acima de 38°C? Definição de febre é atualizada e médicos indicam sinais de alerta

Aumento do calor corporal é apenas um dos sintomas a serem observados diante de adoecimento

Theyse Viana
15 de Agosto de 2025
Imagem oficial de São Miguel Arcanjo
Ceará

Imagem de São Miguel Arcanjo, vinda da Itália, chega a Fortaleza nesta quinta; saiba como acompanhar

O Monte Gargano é considerado sagrado por ser o santuário de aparições do arcanjo desde os primeiros séculos do cristianismo

Redação
14 de Agosto de 2025
Caminhada com Maria de 2022. Multidão reunida
Ceará

Confira a Programação pelo dia de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza

Arquidiocese realiza a 23ª edição da Caminhada com Maria

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe

Psicólogo chegou a visitar criança na quarta-feira (13)

João Lima Neto
14 de Agosto de 2025
Procissão com imagem de Nossa Senhora da Assunção, rodeada por uma grande multidão de fiéis e pessoas participando de celebração religiosa na rua.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza

Na Capital, alguns serviços terão horários alterados por conta da data

Paulo Roberto Maciel*
14 de Agosto de 2025
Imagem mostra avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, na altura da estação do BRT no North Shopping. Ônibus, motos e carros trafegam na via de três faixas.
Ceará

‘Gelos baianos’ são removidos de toda a extensão da Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza

Prefeitura afirma que medida visa ampliar a segurança dos 64 mil veículos que trafegam na via; não haverá mudanças no tráfego

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança é trancada dentro de creche em Aiuaba após fim das aulas, e servidores são afastados

O município abriu uma sindicância para apurar o caso

João Lima Neto
13 de Agosto de 2025
Foto da fachada da Prefeitura de Caucaia
Ceará

Cuidador de crianças é afastado por conduta 'inapropriada' com funcionárias e alunos em Caucaia

O servidor público é auxiliar de sala

Redação
13 de Agosto de 2025
A imagem mostra um casarão de dois andares com uma fachada em tom verde-claro e telhas de cerâmica. Duas escadas curvas levam ao andar superior. Há balaustradas brancas nos dois andares. A entrada principal tem um arco e porta de madeira. A frente da construção possui um pátio com caminhos de pedra, canteiros de flores, arbustos aparados e palmeiras. O céu está azul e com poucas nuvens.
Ceará

Colégio em prédio histórico de Fortaleza celebra 160 anos e abre seu museu para visitação

Instituição no Centro funcionou como internato para meninas quando acesso à educação para mulheres era limitado

Theyse Viana
13 de Agosto de 2025
Foto em preto e branco do jovem João Nogueira Jucá, de frente para a câmera. Ele tem cabelo escuro, curto e penteado para o lado. Suas sobrancelhas são grossas e escuras. Ele está vestindo um paletó escuro sobre uma camisa clara com um padrão na gola. A expressão em seu rosto é séria.
Ceará

Quem foi João Nogueira Jucá, o estudante que se tornou herói

Jovem cearense é reconhecido como herói após morrer salvando vítimas de incêndio em hospital

Bebê em rede, dentro de unidade neonatal
Ceará

Bebês prematuros internados que dormem de rede têm mais chances de ganhar peso, diz pesquisa da UFC

O uso da rede e da hidroterapia deve ser restrito ao ambiente hospitalar e não devem ser executados em casa, uma vez que há risco de quedas e asfixias

Gabriela Custódio
13 de Agosto de 2025
Imagem mostra tradicional procissão Caminha com Maria com grande aglomeração de fiéis celebrando a padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção, com destaque para a imagem da santa apesentada em uma estrutura decorada com flores brancas, ilustrando se 15 de agosto é feriado em Fortaleza
Ceará

Dia da Assunção de Nossa Senhora é feriado em Fortaleza?

Relação entre o município e a santa é antiga e remota à origem do nome da Capital

Carol Melo
13 de Agosto de 2025
Uma fotografia em preto e branco mostra a Igreja de Fátima em Fortaleza. A igreja tem uma arquitetura moderna com arcos curvados na fachada e uma torre sineira simples com uma cruz no topo. Uma grande rosário pendurado da torre é visível. O céu está nublado, e o primeiro plano é de um terreno com vegetação esparsa. Na parte inferior da foto, há uma legenda manuscrita que diz
Ceará

Igreja de Fátima completa 70 anos como referência religiosa, cultural e patrimonial de Fortaleza

Clarice Nascimento
13 de Agosto de 2025
Imagem de Iemanjá
Ceará

Confira a programação da Festa de Iemanjá em Fortaleza

Eventos especiais começam nesta quarta-feira (13) e seguem até domingo (17)

Lucas Monteiro
13 de Agosto de 2025
Fotos de acidente na avenida raul barbosa, em Fortaleza
Ceará

Carro colide com ônibus e atinge motociclista e passageira na Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

Um motociclista e a passageira ficaram feridos e foram atendidos pelo Samu

Redação
12 de Agosto de 2025
Uma fotografia da fachada da Igreja de Fátima em Fortaleza, Ceará, vista de frente. O edifício é branco, com uma arquitetura moderna e curvilínea, e uma grande cruz no topo da torre sineira. Um rosário grande pendura da torre. A fachada é dominada por grandes vitrais em tons quentes. Uma escadaria leva à entrada principal da igreja. A imagem é enquadrada por árvores em ambos os lados e um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

70 anos da Igreja de Fátima: conheça a história do Santuário de Fortaleza

A foto mostra uma pessoa, vestindo um suéter de lã verde, segura um pequeno frasco de vidro âmbar e um conta-gotas. A ponta do conta-gotas está pingando um líquido dourado de volta para o frasco. O rosto da pessoa está cortado da imagem, com apenas o queixo e parte da boca visíveis. A iluminação é suave e natural, com reflexos de luz no líquido do conta-gotas. O fundo está desfocado e escuro, mas é possível distinguir uma planta em um vaso no canto inferior direito.
Ceará

Canabidiol tem efeitos positivos limitados no tratamento de TEA, revela pesquisa da Uece

Pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará consideraram que substância deve ser usada em casos específicos de autismo em crianças e adolescentes

Clarice Nascimento
12 de Agosto de 2025
Torneira com água
Ceará

Cagece suspende fornecimento de água na Grande Fortaleza nesta quarta-feira (13); veja bairros

A interrupção do serviço é necessária para a substituição de equipamentos hidráulicos e instalação de válvulas

Redação
12 de Agosto de 2025
foto de Lula, Camilo Santana e Elmano de Freitas no Prêmio MEC da Educação Brasileira
Ceará

Seis municípios do Ceará são destaque no Prêmio MEC, e Estado recebe premiação milionária

Entre as categorias em que o Ceará ficou em evidência pela relevância de projetos educacionais, estão a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação em tempo integral

Raísa Azevedo
11 de Agosto de 2025