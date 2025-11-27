Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cerimônia celebra 20 anos da Junior Achievment no Ceará

Instituição promove educação empreendedora para jovens e adultos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de Igor Queiroz Barroso e Pedro Englert.
Legenda: Igor Queiroz Barroso e Pedro Englert em cerimônia realizada no edifício Mansão Macêdo, em Fortaleza.
Foto: LC Moreira.

Os 20 anos da Junior Achievement Ceará (JA Ceará) foram celebrados nesta quinta-feira (27), em uma cerimônia exclusiva que recebeu personalidades do empresariado, da política, da educação e da comunicação. O grande homenageado da noite foi o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, ex-presidente do Grupo Gerdau e idealizador da JA no Brasil.

Para o presidente do Conselho Consultivo Junior Achievement Ceará, Igor Queiroz Barroso, a JA foi essencial para seu desenvolvimento pessoal. "Foi com ela que aprendi a devolver para a sociedade algo que o Jorge acredita, que era cidadania, educação financeira e empreendedorismo", destacou. 

"Transformamos vidas de jovens da educação fundamental, do ensino médio, das professoras. A gente foca no ensino que transforma, porque a gente sabe que o que transforma é a lição árdua. Se não for árduo, não transforma". 
Igor Queiroz Barroso
Presidente do Conselho Consultivo Junior Achievement Ceará

Imagem de Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso.
Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso na cerimônia celebração de 20 anos da Junior Achievment no Ceará.
Foto: LC Moreira.

Em comunicado por vídeo, o empresário Jorge Gerdau pontuou que o Ceará, de uma forma ou outra, tem tido um desenvolvimento no campo educacional. Gerdau salientou que isso se observa principalmente pela conjugação de esforço com a estrutura empresarial juntamente com o governo.

“Junior Achievement tem seu papel relevante, de forma, inclusive, mobilizar o empresariado de uma forma global, no sentido de maximizar a eficiência da educação. Ceará tem tirado resultados expressivos nas principais avaliações e concursos sobre educação. Assim que podemos nos congratular, primeiro, com o aniversário da Junior Achievement, e congratular, principalmente, com o Ceará pelos resultados alcançados”, expressou ainda Gerdau.

Por sua vez, o presidente do Conselho da Junior Achievment, Pedro Englert, afirmou que o Ceará se tornou um dos principais estados no campo de atuação da JA no Brasil. Com mais de dez mil jovens contemplados no Estado, Englert avalia que o legado da Junior é estimular o espírito empreendedor do jovem. "Não para empreender uma empresa, mas empreender sua vida, sua carreira, sua família, sua educação e eventualmente uma empresa".

"O trabalho que se faz aqui junto aos jovens, junto à Secretaria de Educação, junto às escolas, é fantástico, inspirador e referência. A gente tem a obrigação de estar aqui prestigiando, comemorando e aprendendo com a turma, para levar essas boas práticas para o resto do Brasil", acrescentou Englert.

Imagem de Igor Queiroz Barroso e Ricardo Cavalcante.
Legenda: Igor Queiroz Barroso e Ricardo Cavalcante em evento no edifício Mansão Macêdo.
Foto: LC Moreira.

Já o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, abordou a importância do projeto para o mercado de trabalho. "A JA tem contribuído muito para o Ceará, não é à toa que todos nós estamos unidos apoiando a JA, pelo trabalho e entrega que ela tem desenvolvido". 

"É um impacto porque mostra aos jovens a possibilidade deles sonharem desde o início. A gente tem jovens de 13 e 14 anos que demonstram uma capacidade enorme para certos setores. E acho que esse é o grande legado que a JA vem fazendo: abrir a mente e coração desses jovens para eles terem um futuro mais estruturado".
Ricardo Cavalcante
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

O superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, destacou a importância de se identificar com a causa.

"São 20 anos. Uma data bonita, para de fato ser uma cereja de um bolo de duas décadas de um trabalho em prol da educação com empreendedorismo, da educação financeira, da educação na base, que eu acho que é uma lacuna importante que o Ceará vem preenchendo". 

Convidados para cerimônia que celebra 20 anos da Junior Achievment no Ceará.
Legenda: Cerimônia contou com participação de executivos do Grupo Edson Queiroz (GEQ).
Foto: LC Moreira.

Cerimônia para celebrar 20 anos da Junior Achievment

A cerimônia foi realizada no edifício Mansão Macêdo, em Fortaleza. 

Os anfitriões foram Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Consultivo da JA, e Aline Ferreira, presidente do Conselho Diretor da instituição. 

A instituição promove educação empreendedora. São ofertados programas educativos para crianças, adolescentes e adultos de Fortaleza e Interior do Ceará, por meio da tecnologia e incorporação do empreendedorismo aos currículos dos ensinos fundamental e médio. 

A JA faz história no Ceará desde 2005, ano de sua criação. Desde o início, já foram 645 mil alunos impactados, em 139 municípios e 427 instituições de ensino. Ela atende 11 dos 17 Objetivos Globais das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem de Igor Queiroz Barroso e Pedro Englert.
Negócios

Cerimônia celebra 20 anos da Junior Achievment no Ceará

Instituição promove educação empreendedora para jovens e adultos.

Redação
Há 16 minutos
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
Há 2 horas
Resultado Dia de Sorte 1145 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 380 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1145 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 380 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6888, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6888, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3548, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3548, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2944 desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2944 desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2324 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 53,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2324 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 53,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
27 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025
Foto da entrada do Aeroporto de Aracati, no litoral leste.
Negócios

Concessionária do Aeroporto de Guarulhos arremata Aeroporto de Aracati

Empresa arrematou doze terminais regionais em leilão.

Mariana Lemos
27 de Novembro de 2025
fachada do aeroporto regional de jericoacoara, localizado no município de Cruz
Negócios

Fraport vence leilão, arremata o Aeroporto de Jericoacoara e deve investir R$ 100 milhões

Administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza deve fazer investimentos no terminal de Cruz.

Mariana Lemos
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Fraport ganha leilão pelo Aeroporto de Jericoacoara

Leilão foi realizado na Bolsa B3, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O aeroporto de Aracati foi arrematado pela empresa que tem a gestão de Guarulhos

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para Campos Neto, Selic de um dígito depende de choque fiscal

Ex-presidente do BC e chefe global do Nubank, ele falou nesta quarta-feira, em Paris, no Lide Brasil França Forum

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Taco Bell São Paulo
Victor Ximenes

Taco Bell em Fortaleza? Rede americana tem plano de expansão agressivo

Cadeia de fast-food possui mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos e agora quer crescer no Brasil

Victor Ximenes
27 de Novembro de 2025
Negócios

Honda Nossamoto lança cupons na ‘Green das Black’ com descontos até domingo (30)

Às vésperas da Black Friday, iniciativa irá levar grandes descontos para os clientes

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
imagem mostra homem manobrando um pequeno caminhão de cargas em frente ao terminal de logística de carga do aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Compras internacionais devem chegar uma semana mais rápido no Ceará

Igor Pires
27 de Novembro de 2025
Placa com o nome do empreendimento: Porto Seco do Sertão Central.
Negócios

Indústria chinesa negocia investimento de R$ 5 milhões no Porto Seco de Quixeramobim

As informações foram dadas pelo CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo.

Paloma Vargas
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Veto de Lula pode fechar empresas geradoras de energias renováveis

Advertência é da Absolar, que também indica que poderá haver perda de empregos e fuga de capitais. Governo diz que o dispositivo contraria o interesse público.

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra a ferrovia Transnordestina transportanto equipamentos e materias para sua própria construção.
Negócios

Após impasse no Ibama, Transnordestina envia novos documentos e diz estar pronta para operar

Empresa aguarda licença ambiental para realizar viagem inaugural entre o Piauí e o Porto do Pecém.

Lucas Monteiro
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2891 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2854 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 777 em 26/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
A imagem mostra funcionários dos Correios trabalhando na triagem de encomendas dentro de um centro operacional.
Negócios

Correios do Ceará coloca à venda 1.590 bens usados; veja como comprar

Itens incluem computadores, móveis e eletrodomésticos; propostas podem ser enviadas até 28 de novembro.

Redação
26 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025