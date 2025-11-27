Cerimônia celebra 20 anos da Junior Achievment no Ceará

Os 20 anos da Junior Achievement Ceará (JA Ceará) foram celebrados nesta quinta-feira (27), em uma cerimônia exclusiva que recebeu personalidades do empresariado, da política, da educação e da comunicação. O grande homenageado da noite foi o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, ex-presidente do Grupo Gerdau e idealizador da JA no Brasil.

Para o presidente do Conselho Consultivo Junior Achievement Ceará, Igor Queiroz Barroso, a JA foi essencial para seu desenvolvimento pessoal. "Foi com ela que aprendi a devolver para a sociedade algo que o Jorge acredita, que era cidadania, educação financeira e empreendedorismo", destacou.

"Transformamos vidas de jovens da educação fundamental, do ensino médio, das professoras. A gente foca no ensino que transforma, porque a gente sabe que o que transforma é a lição árdua. Se não for árduo, não transforma". Igor Queiroz Barroso Presidente do Conselho Consultivo Junior Achievement Ceará

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso na cerimônia celebração de 20 anos da Junior Achievment no Ceará. Foto: LC Moreira.

Em comunicado por vídeo, o empresário Jorge Gerdau pontuou que o Ceará, de uma forma ou outra, tem tido um desenvolvimento no campo educacional. Gerdau salientou que isso se observa principalmente pela conjugação de esforço com a estrutura empresarial juntamente com o governo.

“Junior Achievement tem seu papel relevante, de forma, inclusive, mobilizar o empresariado de uma forma global, no sentido de maximizar a eficiência da educação. Ceará tem tirado resultados expressivos nas principais avaliações e concursos sobre educação. Assim que podemos nos congratular, primeiro, com o aniversário da Junior Achievement, e congratular, principalmente, com o Ceará pelos resultados alcançados”, expressou ainda Gerdau.

Por sua vez, o presidente do Conselho da Junior Achievment, Pedro Englert, afirmou que o Ceará se tornou um dos principais estados no campo de atuação da JA no Brasil. Com mais de dez mil jovens contemplados no Estado, Englert avalia que o legado da Junior é estimular o espírito empreendedor do jovem. "Não para empreender uma empresa, mas empreender sua vida, sua carreira, sua família, sua educação e eventualmente uma empresa".

"O trabalho que se faz aqui junto aos jovens, junto à Secretaria de Educação, junto às escolas, é fantástico, inspirador e referência. A gente tem a obrigação de estar aqui prestigiando, comemorando e aprendendo com a turma, para levar essas boas práticas para o resto do Brasil", acrescentou Englert.

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Ricardo Cavalcante em evento no edifício Mansão Macêdo. Foto: LC Moreira.

Já o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, abordou a importância do projeto para o mercado de trabalho. "A JA tem contribuído muito para o Ceará, não é à toa que todos nós estamos unidos apoiando a JA, pelo trabalho e entrega que ela tem desenvolvido".

"É um impacto porque mostra aos jovens a possibilidade deles sonharem desde o início. A gente tem jovens de 13 e 14 anos que demonstram uma capacidade enorme para certos setores. E acho que esse é o grande legado que a JA vem fazendo: abrir a mente e coração desses jovens para eles terem um futuro mais estruturado". Ricardo Cavalcante Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec)

O superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, destacou a importância de se identificar com a causa.

"São 20 anos. Uma data bonita, para de fato ser uma cereja de um bolo de duas décadas de um trabalho em prol da educação com empreendedorismo, da educação financeira, da educação na base, que eu acho que é uma lacuna importante que o Ceará vem preenchendo".

Legenda: Cerimônia contou com participação de executivos do Grupo Edson Queiroz (GEQ). Foto: LC Moreira.

Cerimônia para celebrar 20 anos da Junior Achievment

A cerimônia foi realizada no edifício Mansão Macêdo, em Fortaleza.

Os anfitriões foram Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Consultivo da JA, e Aline Ferreira, presidente do Conselho Diretor da instituição.

A instituição promove educação empreendedora. São ofertados programas educativos para crianças, adolescentes e adultos de Fortaleza e Interior do Ceará, por meio da tecnologia e incorporação do empreendedorismo aos currículos dos ensinos fundamental e médio.

A JA faz história no Ceará desde 2005, ano de sua criação. Desde o início, já foram 645 mil alunos impactados, em 139 municípios e 427 instituições de ensino. Ela atende 11 dos 17 Objetivos Globais das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.