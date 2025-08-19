Ceará é o sétimo estado mais inovador do Brasil e alcança melhor posição em cinco anos

O Ceará é o sétimo estado mais inovador do País e assinalou o melhor resultado em cinco anos. A conclusão é do Índice de Inovação dos Estados 2025, divulgado nesta terça-feira (19) pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Em 2021, o Estado era o décimo mais inovador do Brasil, passando para a oitava colocação em 2022. No ano seguinte, 2023, caiu para a nona posição e, em 2024, voltou para a oitava. Em 2025, alcançou a sétima, com nota 0,316.

"O Ceará demonstra uma melhoria substancial tanto na base de recursos para inovação, como o fortalecimento dos investimentos em ciência e tecnologia, quanto em sua performance empreendedora, tecnológica e criativa", diz Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria Ceará da Fiec.

Segundo Muchale, é na Sustentabilidade Ambiental que o Ceará ganhou destaque em 2025. "O estado revela um diferencial estratégico, impulsionado pelo protagonismo nacional na geração de energias renováveis. Esses avanços sinalizam um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável, que pode tornar o estado referência em inovação alinhada à agenda climática", complementa.

O Índice de Inovação dos Estados é formado pelo Índice de Capacidades e Índice de Resultados (veja abaixo a classificação do Ceará em todas as categorias). Em Sustentabilidade Ambiental, o Ceará ficou em segundo lugar no País, atrás apenas de São Paulo.

Como funciona o Índice de Inovação

No quesito Capacidades, são avaliados os recursos, estruturas, investimento público em ciência e tecnologia, capital humano, infraestrutura e instituições. Em Resultados, que mensura os efeitos concretos do processo inovador, os subitens avaliados são Produção Científica, Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e Sustentabilidade Ambiental.

No Índice de Capacidades, o Ceará alcançou a décima primeira posição. Dentro dele, o subitem de Infraestrutura foi onde o Estado teve a pior colocação, com o décimo sétimo lugar. Já a melhor colocação nesse quesito foi em Investimento e Financiamento Público para Ciência e Tecnologia, com o Ceará na sexta posição.

No Índice de Resultados (Ceará teve o sétimo lugar nesse quesito), a pior colocação foi em Empreendedorismo, com o Estado ocupando a décima sexta posição. Neste quesito, o Estado subiu 11 posições em relação ao ano passado.

Veja a classificação do Ceará por indicadores

Índice de Capacidades: 11º

Capital Humano – Graduação: 10º

Capital Humano – Pós-Graduação: 9º

Inserção de Mestres e Doutores: 11º

Investimento e Financiamento Público em C&T: 6º

Infraestrutura: 17º

Instituições: 13º

Índice de Resultados: 7º