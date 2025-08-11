Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tarifaço atinge agronegócio de 16 cidades do Ceará após exportação de R$ 350 milhões aos EUA

Depois da Capital, Paraipaba é a cidade mais impactada; veja lista

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
(Atualizado às 06:33)
Negócios
imagem mostra produção de mel em fazenda do Ceará
Legenda: Mel é um dos produtos mais impactados no Ceará pelo tarifaço de Trump
Foto: Isanelle Nascimento/Arquivo Diário do Nordeste

Pelo menos 16 municípios do Ceará terão seu setor do agronegócio fortemente impactado com a entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

O levantamento é do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e leva em consideração três categorias. São elas: pescados; cera de carnaúba; e água de coco, castanha, mel e melão.

Ao todo, essas cidades somaram pouco mais de US$ 64,7 milhões em exportações, este ano, desses seis itens. O valor equivale a aproximadamente R$ 350 milhões, conforme a cotação da última quinta-feira (7).

Fortaleza é o município mais impactado em questão de valores, totalizando US$ 17 milhões exportados no primeiro semestre deste ano. A cidade engloba três categorias. No pescado, é a primeira, com quase US$ 9 milhões de produtos exportados para os EUA.

Na categoria água de coco, castanha, mel e melão, está em terceiro lugar em um ranking que apresenta os 10 municípios mais impactados com o tarifaço de Donald Trump, com cerca de US$ 6 milhões. Já na cera de carnaúba, é a quarta de cinco cidades que mandam esse produto para o país norte-americano.

Veja também

teaser image
Negócios

Tarifaço sobre calçados impacta 14 municípios do Ceará; veja lista

teaser image
Negócios

De tênis a pás eólicas: veja os produtos do Ceará mais afetados pelo tarifaço

teaser image
Negócios

No 1º dia do tarifaço, 27 contêineres com castanha de caju e pescados deixam de embarcar no Ceará

Conforme o professor Francisco José Tabosa, do Departamento de Economia Agrícola da Universidade Federal do Ceará (UFC), diferente dos outros municípios em que há a produção dos itens, Fortaleza é diretamente impactada por ter as indústrias de beneficiamento instaladas em seu território.

"A taxação tem um impacto no município de origem do produto, mas também na empresa de beneficiamento. É daí que vai para exportar. O coco, por exemplo, inegavelmente, a produção é da região de Paraipaba. Mas vai ter indústria de beneficiamento em Fortaleza, em Itapipoca. Então, as medidas afetam a cadeia toda", explica.

Valores consolidados por município

(1º semestre de 2025)

  1. Fortaleza: US$ 17.076.373
  2. Paraipaba: US$ 8.591.267
  3. Aquiraz: US$ 6.990.458
  4. Aracati: US$ 6.187.947
  5. Camocim: US$ 6.154.938
  6. Acaraú: US$ 5.391.458
  7. Itarema: US$ 3.795.844
  8. Crato: US$ 2.614.350
  9. Eusébio: US$ 2.599.415
  10. Russas: US$ 2.379.433
  11. Icapuí: US$ 1.671.247
  12. Itapipoca: US$ 288.414
  13. Marco: US$ 197.100
  14. Pereiro: US$ 180.114
  15. Juazeiro do Norte: US$ 103.682
  16. Palhano: US$ 94.394

Maiores valores exportados estão na água de coco, castanha, mel e melão

Até junho de 2025, 49% das exportações cearenses de água de coco, castanha, mel e melão tiveram como destino os Estados Unidos, totalizando US$ 32,9 milhões.

Imagem de homens na colheita de melão
Legenda: Melão foi um dos produtos mais exportados para os EUA no primeiro semestre de 2025
Foto: Natinho Rodrigues

Nesse contexto, o município de Paraipaba é o segundo do Ceará mais impactado por conta dos coqueirais, com um valor exportado de US$ 8,5 milhões no primeiro semestre. Diferente de Fortaleza, que tem participação nas três categorias, o município do Litoral Oeste figura na lista apenas pela produção do coco.

Quando o olhar se volta para a produção de cera de carnaúba, é o município de Itarema (33,8%) o que figura com a maior parcela de exportações para os Estados Unidos em 2025. De toda a exportação do produto, até junho de 2025, 19% tinham como destino os Estados Unidos, totalizando US$ 11,2 milhões.

Já no setor de pescados, além de Fortaleza, representando 40,4% das exportações, Camocim é o segundo município mais impactado, concentrando 27,8% da pauta exportadora da categoria em 2025.

Neste primeiro semestre, 49% das exportações cearenses de pescados tinham como destino os Estados Unidos, totalizando US$ 22,5 milhões.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
imagem mostra produção de mel em fazenda do Ceará
Negócios

Tarifaço atinge agronegócio de 16 cidades do Ceará após exportação de R$ 350 milhões aos EUA

Depois da Capital, Paraipaba é a cidade mais impactada; veja lista

Paloma Vargas
Há 50 minutos
Egídio Serpa

Casa dos Ventos ganha de novo Medalha de Ouro da FGV

Empresa controlada pelo cearense Mário Araripe é premiada pela excelência na gestão de suas emissões de gases de efeito estufa

Egídio Serpa
11 de Agosto de 2025
Marina Silva gesticulando
Negócios

Marina Silva chama de 'extorsão' valores cobrados por hotéis na COP30

Hotéis chegam a cobrar diárias dez vezes mais caras que o habitual para temporada

Redação
10 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Bolão de São Paulo leva mais de R$ 9 milhões na Quina 6796; veja como apostar

59 apostas acertaram 4 números e levaram mais de R$ 9 mil

Redação
10 de Agosto de 2025
Bilhete da loteria
Negócios

Cinco apostas vencem o concurso 5990 da Loteria Federal; veja cidades

O sorteio foi realizado no último sábado (9), pela Caixa Econômica Federal

Redação
10 de Agosto de 2025
Negócios

Dois ganhadores do Rio de Janeiro dividem prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3465

No Ceará, 12 apostas acertaram 14 dezenas no concurso e foram premiadas

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa manipulando o aplicativo da Tele-sena nas mãos
Negócios

Tele Sena Dia dos Pais: confira o resultado deste domingo (10/08)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
10 de Agosto de 2025
Papeleta da Mega-Sena
Negócios

Mega-Sena 2899: aposta de Caucaia acerta 5 dezenas; prêmio acumula em R$ 40 milhões

O próximo sorteio deve ser realizado na terça-feira (12); veja detalhes

Redação
10 de Agosto de 2025
Foto que contém imagens da CE-155 no Porto do Pecém
Negócios

Projeto do Arco Metropolitano será reformulado; entenda o que muda na nova proposta

Secretário de Infraestrutura do Ceará deu detalhes sobre futura rodovia no entorno da Região Metropolitana de Fortaleza

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues
10 de Agosto de 2025
Ônibus urbano da empresa Santa Cecília, operando em Fortaleza, Ceará. O veículo é branco com detalhes em azul claro e exibe o número de frota 36701. Na lateral, há logotipos da Prefeitura de Fortaleza, do Sindiônibus e da empresa operadora. O ônibus possui letreiro indicando
Negócios

Empresa de ônibus Santa Cecília encerra operações em Fortaleza em meio à crise financeira

O anúncio é desdobramento de anos de dificuldade financeira

Ingrid Campos
09 de Agosto de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1206 de hoje 09/08; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5990, deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5990, deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2899 deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 9,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 275 de hoje 09/08; prêmio é de R$ 140,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2279 de hoje, 09/08; prêmio é de R$ 14,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1100 de hoje, 09/08; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6796, deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3465, deste sábado (09/08); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
09 de Agosto de 2025
Aeronave parada
Igor Pires

Azul alterna as operadoras Hi Fly e EuroAtlantic nos voos entre Recife, Porto e Madri

Igor Pires
09 de Agosto de 2025
Pessoa marcando números na loteria Mega-Sena com uma caneta laranja, ao lado de diversos bilhetes de apostas, ilustrando acúmulo do prêmio da Mega-Sena 2886.
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões neste sábado (9); veja como apostar

Apostas podem ser feitas até às 18h. O sorteio ao vivo acontece às 20h

Redação
09 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Ecologia: Aquiraz troca postes de concreto por postes de eucalipto

Avenidas e ruas da Prainha já são iluminadas por lâmpadas instaladas no alto desses postes de madeira.

Egídio Serpa
09 de Agosto de 2025
Turismo
Victor Ximenes

Mais cearenses recorrem ao consórcio para financiar viagens; saiba como funciona

Alternativa é válida para quem planeja viagens com antecedência

Victor Ximenes
09 de Agosto de 2025
Foto que contém placa de pista em obras na BR-222
Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues
09 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Ceará vai bem na indústria e no agro e chega ao topo

As lideranças empresariais cearenses alçam voo e chegam ao protagonismo nacional, graças ao trabalho dedicado e à boa articulação política

Egídio Serpa
09 de Agosto de 2025
Papeleta da Lotomania
Negócios

Lotomania 2807 acumula, e prêmio do próximo pode ultrapassar R$ 1,4 milhão; saiba como apostar

Cinco apostas tiveram 19 acertos

Redação
08 de Agosto de 2025
Papeleta da lotofácil
Negócios

Lotofácil 3464 acumula e valor do prêmio chega a R$ 6 milhões; veja data do próximo sorteio

Três apostas do interior do Ceará tiveram 14 acertos

Redação
08 de Agosto de 2025
Negócios

Sem ganhadores, Quina 6795 acumula e prêmio chega a R$ 10 milhões

40 apostas acertaram 4 números e levaram quase R$ 11 mil

Redação
08 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

M. Dias Branco tem lucro de R$ 216 milhões no 2º trimestre

Resultado é 14% maior do que o registrado em igual período do ano passado. A Receita Líquida bateu a casa de 2,7 bilhões, ou seja, 3,6% a mais do que a 2T24

Egídio Serpa
08 de Agosto de 2025
Foto que contém produção de calçados no Ceará
Negócios

Grendene registra lucro líquido 3 vezes maior no 2º trimestre, antes do impacto do tarifaço

Empresa com sede em Sobral tem avanço significativo nos resultados, mas vê com atenção sobretaxação para calçados

Luciano Rodrigues
08 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6795, desta sexta-feira (08/08); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Agosto de 2025