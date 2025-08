Tarifaço de Trump sobre o Brasil entra em vigor nesta quarta-feira (6); saiba o que muda

As tarifas de importação de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entram em vigor nesta quarta-feira (6). O presidente norte-americano, Donald Trump, justificou a ordem executiva por uma "emergência nacional" em razão das políticas e ações "incomuns" e "extraordinárias" do governo brasileiro. Segundo o republicano, essas medidas prejudicam empresas norte-americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA , a política externa e a economia do País.

Trump, assinou um decreto — no dia 30 de julho — que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida prevê, no entanto, uma longa lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos.

Veja também Negócios Tarifaço pode derrubar preço da manga e de alguns pescados no Ceará, mas não da lagosta Negócios Haddad cogita acordo com EUA sobre minerais críticos e terras raras para conter tarifaço de Trump

O percentual mencionado pelo republicano em carta enviada a Lula neste mês foi oficializado no anúncio, que afirma que a ordem executiva foi motivada por ações que “prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos”.

A Casa Branca ainda classificou como “graves abusos de direitos humanos” e enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil as ações de “perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os apoiadores dele.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), chegou a ser citado no texto como responsável por “ameaçar, perseguir e intimidar milhares de seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do STF”.

Negociações

Após a confirmação da imposição das tarifas na semana passada, a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos entrou em contato com o Ministério da Fazenda para iniciar as negociações sobre as tarifas, ao mesmo tempo que Trump anunciou estar disposto a conversar, pessoalmente, com o presidente Lula.

Já nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as terras raras e minerais críticos podem ser objeto de negociação entre Brasil e Estados Unidos. Esses minérios são essenciais para a indústria de tecnologia, e é um dos principais motivos de disputa entre Pequim e Washington.

Temos minerais críticos e terras raras. Os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes Fernando Haddad Ministro da Fazenda do Brasil

Ainda segundo o ministro da Fazenda, o setor cafeeiro acredita que pode ser beneficiado por um acordo com os EUA para excluir o produto da lista de mercadorias tarifadas. No mesmo dia que Trump assinou o tarifaço, a China habilitou 183 empresas brasileiras para exportar café para o país asiático.