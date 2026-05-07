Confira dicas de presentes para o Dia das Mães
Cosméticos, perfumes, calçados e utilidades para agradar as mães estão na lista. As marcas Bio Extratus, Solar Móveis e Eletros, Le´Loyn Parfums, Superzon e BanBan Calçados indicam as opções mais procuradas
No próximo domingo, dia 10, será celebrado o Dia das Mães. Uma data que, para muitos, pede um presente caprichado para homenagear quem representa a figura materna.
Para ajudar na escolha, 5 marcas cearenses prepararam uma lista de sugestões que podem agradar quem merece ser celebrada.
PARA QUEM AMA CUIDAR DOS CABELOS, BIO EXTRATUS INDICA
Reconstrutor Uso Indispensável
Indicado para todos os tipos de cabelo, o Reconstrutor be.use é multifuncional e traz multibenefícios. Oferece alta performance, proporciona um tratamento completo de recuperação, manutenção e proteção dos fios. De ação rápida (apenas 2 minutos), contém filtro solar e termoprotetor para altas temperaturas.
Antiencolhimento be.use
Um leave-in perfeito para curvaturas entre 3A e 4C. Possui uma tecnologia que memoriza a forma como o cacho foi finalizado e faz uma fixação inteligente, mantendo a altura. A finalização fica durável, sem perder a maciez e sem resíduos. E o melhor de tudo: ele oferece hidratação e nutrientes importantes que repõem a umidade, suavizam a textura e controlam o frizz. Vegano. Com filtro solar e termoprotetor. Sem parabenos, petrolatos ou corantes.
Supermáscara Acidificante be.use
Cutículas alinhadas e niveladas, frizz controlado, redução drástica da porosidade, pH equilibrado e brilho intenso. A Supermáscara Acidificante entrega tudo isso graças a uma fórmula exclusiva, que combina ativos da mais alta tecnologia e ingredientes naturais consagrados no cuidado capilar.
Mais informações:
Bio Extratus
Whatsapp: 85 981676485
site: https://www.bioextratus.com.br/
PARA QUEM AMA PRATICIDADE SOLAR MÓVEIS E ELETROS INDICA
Consolidada no Ceará, com 60 lojas espalhadas pelo estado, a Solar móveis e eletros reforça sua conexão com as famílias cearenses trazendo opções que são úteis e ainda fazem bonito dentro de casa. Vale apostar em itens que facilitam a rotina, deixam o lar mais aconchegante e ainda ajudam a reunir a família. Pensando nisso, a Solar móveis e eletros reuniu sugestões que reúnem praticidade e conforto.
Por R$238,80 ou 12x R$19,90
Por R$1.198,80 ou 12x R$ 99,90
Por R$ 2.878,80 ou 12x R$239,90
Mais informações:
Solar Móveis e Eletros
Compras em lojas físicas ou pelo site
https://www.solarmoveiseeletros.com.br/
Instagram: @solarmoveiseeletros
PARA QUEM AMA PERFUMES, LE´LOYN PARFUMS INDICA
Montblanc Signature Absolue EDP 30ml de R$ 469 por R$ 329
Dolce & Gabbana Devotion EDP 100ml - de R$ 1.119 por R$ 769
Jean Paul Gaultier Scandal Her EDP 80ml - de R$ 929 por R$ 719
Outras ofertas
- Chloé Love Story EDP 50ml - de R$ 819 por R$439
- Coffret Jimmy Choo 60ml EDP + Body Lotion - de R$ 629 por R$ 439
- Rabanne Lady Million Fabulous Intense EDP 80ml - de R$ 899 por R$ 569
- Jean Paul Gaultier Divine EDP 30ml - de R$ 549 por R$ 399
- Chloé Rose Tangerine EDT 50ml - de R$ 699 por R$419
- Marina de Bourbon Princess Style EDP 100ml - de R$ 565 por R$ 339
- Rabanne Olympéa Flora EDP 80ml de R$ 959 por R$ 639
Mais informações:
Le’Loyn Parfums
Site: www.leloynparfums.com.br
WhatsApp: (85) 988951846
Instagram: @leloynparfums
Linktree: https://linktr.ee/leloyn
Lojas físicas
📍 Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres
📍 Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85
📍 North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419
📍 Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500
📍 Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100
📍 Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335
PARA QUEM AMA CUIDAR DA SAÚDE, SUPERZON INDICA
A Superzon também preparou ofertas especiais para o Dia das Mães, com foco em saúde, praticidade e bem-estar. A marca indica os purificadores de água com tecnologia de filtragem eficiente, design moderno e fácil instalação, ideais para o dia a dia.
Purificador de água Superzon Top Life - Água alcalina e ozonizada. De: R$2.799,00 Por: R$2.519,00
Purificador de água Superzon Everest. De: R$1.558,00 Por R$1.324,00
Além dos produtos, a Superzon oferece troca de filtro, manutenção e assistência técnica especializada.
Mais informações:
Superzon
www.superzondigital.com.br
Instagram: @superzonoficial
WhatsApp: (85) 3254-5200.
PARA QUEM AMA CONFORTO NOS PÉS, BANBAN CALÇADOS INDICA
Rasteira Dakota
De R$ 139,90 por R$119,99
Rasteira Mississipi
De R$129,90 por R$119,99
Sandália Nuvem la Grazzie
Por R$ 119,99
Sandália Piccadilly
De R$189,90 por R$159,99
Scarpin Piccadilly
De R$199,90 por R$179,99
Bolsa
Por R$119,99
Tênis Ramarim
De R$ 239,90 por R$ 179,99
Mais informações
Site: www.banbancalcados.com.br
Instagram: @banbancalcados
WhatsApp: (85) 99634-3864