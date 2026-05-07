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Confira dicas de presentes para o Dia das Mães

Cosméticos, perfumes, calçados e utilidades para agradar as mães estão na lista. As marcas Bio Extratus, Solar Móveis e Eletros, Le´Loyn Parfums, Superzon e BanBan Calçados indicam as opções mais procuradas

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 17:19)
Negócios
Legenda: Lista de presentes, tem opções para quem ama autocuidado, praticidade e conforto.
Foto: divulgação

No próximo domingo, dia 10, será celebrado o Dia das Mães. Uma data que, para muitos, pede um presente caprichado para homenagear quem representa a figura materna. 

Para ajudar na escolha, 5 marcas cearenses prepararam uma lista de sugestões que podem agradar quem merece ser celebrada. 

PARA QUEM AMA CUIDAR DOS CABELOS, BIO EXTRATUS INDICA

Legenda: Reconstrutor Uso Indispensável
Foto: divulgação

Reconstrutor Uso Indispensável 

Indicado para todos os tipos de cabelo, o Reconstrutor be.use é multifuncional e traz multibenefícios. Oferece alta performance, proporciona um tratamento completo de recuperação, manutenção e proteção dos fios. De ação rápida (apenas 2 minutos), contém filtro solar e termoprotetor para altas temperaturas.

Legenda: Antiencolhimento be.use
Foto: divulgação

Antiencolhimento be.use 

Um leave-in perfeito para curvaturas entre 3A e 4C. Possui uma tecnologia que memoriza a forma como o cacho foi finalizado e faz uma fixação inteligente, mantendo a altura. A finalização fica durável, sem perder a maciez e sem resíduos. E o melhor de tudo: ele oferece hidratação e nutrientes importantes que repõem a umidade, suavizam a textura e controlam o frizz. Vegano. Com filtro solar e termoprotetor. Sem parabenos, petrolatos ou corantes. 

Legenda: Supermáscara Acidificante be.use
Foto: divulgação

Supermáscara Acidificante be.use 

Cutículas alinhadas e niveladas, frizz controlado, redução drástica da porosidade, pH equilibrado e brilho intenso. A Supermáscara Acidificante entrega tudo isso graças a uma fórmula exclusiva, que combina ativos da mais alta tecnologia e ingredientes naturais consagrados no cuidado capilar.

Mais informações: 
Bio Extratus
Whatsapp: 85 981676485
site: https://www.bioextratus.com.br/ 

 

PARA QUEM AMA PRATICIDADE SOLAR MÓVEIS E ELETROS INDICA 

Consolidada no Ceará, com 60 lojas espalhadas pelo estado, a Solar móveis e eletros reforça sua conexão com as famílias cearenses trazendo opções que são úteis e ainda fazem bonito dentro de casa. Vale apostar em itens que facilitam a rotina, deixam o lar mais aconchegante e ainda ajudam a reunir a família. Pensando nisso, a Solar móveis e eletros reuniu sugestões que reúnem praticidade e conforto.

Legenda: Fritadeira Air Fryer 3,5 L - Itatiaia
Foto: divulgação

Fritadeira Air Fryer 3,5 L - Itatiaia 

Por R$238,80 ou 12x R$19,90 

Legenda: Smart TV 32" - AOC
Foto: divulgação

Smart TV 32" - AOC   

Por R$1.198,80 ou 12x R$ 99,90 

Legenda: Kit Mesa Viero Florida - 6 cadeiras, tampo de vidro 100% mdf
Foto: divulgação

Kit Mesa Viero Florida - 6 cadeiras, tampo de vidro 100% mdf 

Por R$ 2.878,80 ou 12x R$239,90 

Mais informações: 

Solar Móveis e Eletros
Compras em lojas físicas ou pelo site 
https://www.solarmoveiseeletros.com.br/ 
Instagram: @solarmoveiseeletros 

PARA QUEM AMA PERFUMES, LE´LOYN PARFUMS INDICA 

Legenda: Montblanc Signature Absolue
Foto: divulgação

Montblanc Signature Absolue EDP 30ml de R$ 469 por R$ 329

Legenda: Dolce & Gabbana Devotion
Foto: divulgação

Dolce & Gabbana Devotion EDP 100ml - de R$ 1.119 por R$ 769 

Legenda: Jean Paul Gaultier Scandal Her
Foto: divulgação

Jean Paul Gaultier Scandal Her EDP 80ml - de R$ 929 por R$ 719 

Outras ofertas 

- Chloé Love Story EDP 50ml - de R$ 819 por R$439 

- Coffret Jimmy Choo 60ml EDP + Body Lotion - de R$ 629 por R$ 439 

- Rabanne Lady Million Fabulous Intense EDP 80ml - de R$ 899 por R$ 569 

- Jean Paul Gaultier Divine EDP 30ml - de R$ 549 por R$ 399 

- Chloé Rose Tangerine EDT 50ml - de R$ 699 por R$419 

- Marina de Bourbon Princess Style EDP 100ml - de R$ 565 por R$ 339 

- Rabanne Olympéa Flora EDP 80ml de R$ 959 por R$ 639 

Mais informações: 
Le’Loyn Parfums
Site: www.leloynparfums.com.br 
WhatsApp: (85) 988951846 
Instagram: @leloynparfums 
Linktree: https://linktr.ee/leloyn 

Lojas físicas 

📍 Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres
📍 Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85
📍 North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419
📍 Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500
📍 Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100
📍 Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335 

PARA QUEM AMA CUIDAR DA SAÚDE, SUPERZON INDICA 

A Superzon também preparou ofertas especiais para o Dia das Mães, com foco em saúde, praticidade e bem-estar.  A marca indica os purificadores de água com tecnologia de filtragem eficiente, design moderno e fácil instalação, ideais para o dia a dia.

Legenda: Purificador de água Superzon Top Life
Foto: divulgação

Purificador de água Superzon Top Life - Água alcalina e ozonizada. De: R$2.799,00 Por: R$2.519,00

Legenda: Superzon Everest
Foto: divulgação

Purificador de água Superzon Everest. De: R$1.558,00 Por R$1.324,00 

Além dos produtos, a Superzon oferece troca de filtro, manutenção e assistência técnica especializada. 

Mais informações: 

Superzon
www.superzondigital.com.br 
Instagram: @superzonoficial 
WhatsApp: (85) 3254-5200. 

PARA QUEM AMA CONFORTO NOS PÉS, BANBAN CALÇADOS INDICA

Legenda: Rasteira Dakota
Foto: divulgação

Rasteira Dakota 

De R$ 139,90 por R$119,99 

Legenda: Rasteira Mississipi
Foto: divulgação

Rasteira Mississipi 

De R$129,90 por R$119,99

Legenda: Sandália Nuvem la Grazzie
Foto: divulgação

Sandália Nuvem la Grazzie 

Por R$ 119,99 

Legenda: Sandália Piccadilly
Foto: divulgação

Sandália Piccadilly 

De R$189,90 por R$159,99

Legenda: Scarpin Piccadilly
Foto: divulgação

Scarpin Piccadilly 

De R$199,90 por R$179,99

Bolsa 

Por R$119,99

Legenda: Tênis Ramarim
Foto: divulgação

Tênis Ramarim 

De R$ 239,90 por R$ 179,99 

Mais informações 
Site: www.banbancalcados.com.br
Instagram: @banbancalcados 
WhatsApp: (85) 99634-3864   

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