Confira dicas de presentes para o Dia das Mães

📍 Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres

📍 Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85

📍 North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419

📍 Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500

📍 Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100

📍 Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335

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A Superzon também preparou ofertas especiais para o Dia das Mães, com foco em saúde, praticidade e bem-estar. A marca indica os purificadores de água com tecnologia de filtragem eficiente, design moderno e fácil instalação, ideais para o dia a dia.

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Além dos produtos, a Superzon oferece troca de filtro, manutenção e assistência técnica especializada.